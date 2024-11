Conoce a Vito: el primer pug en ganar el National Dog Show

Por primera vez un perro de raza pug ganó el National Dog Show en Estados Unidos. Se trata de Vito, un pug de dos años y medio.

Vito Por primera vez un pug gana competencia nacional de perros en EE. UU> (Getty Images)

Según reportaron medios de comunicación estadounidenses, es la primera vez —en al menos dos décadas— que un pug gana la competencia. Con una mirada que conquista corazones, Vito se impuso ante otros 2,000 perros de razas únicas. El evento de atención nacional se celebró el Día de Acción de Gracias en el Greater Philadelphia Expo Center y fue transmitido por la cadena NBC.

Vito es de Chapel Hill, Carolina del Norte, y al momento de ser anunciado como ganador se encontraba con su adiestrador, Michael Scott. El pug ha ganado 25 competencias previas.

Los perros finalistas fueron un Clumber Spaniel llamado Houston, The Zit, un sabueso ibicenco, un Berger Picard llamado Rupert, un schnauzer gigante llamado Monty y JJ, un Lhasa Apso. Verde, un Welsh Terrier de color óxido y negro del grupo de terrier, obtuvo el segundo premio, conocido como Reserve Best in Show.

“Estoy muy orgullosa de él”, afirmó la copropietaria de Vito, Carolyn Koch al ser abordada por NBC.

El Pug es una raza antigua, que se remonta a unos 2,000 años cuando los emperadores de China desarrollaron estas mascotas refinadas. Al igual que muchas razas del Lejano Oriente, los Pug eran un tesoro que los extranjeros solo adquirían como regalo.

La raza se extendió en los años 1500 cuando los comerciantes holandeses llevaron los Pug a Europa.

Hay muchas teorías sobre el origen del nombre “Pug”. Una historia dice que se debe a la expresión facial del perro, que es similar a la del mono tití. Otra teoría sugiere que el nombre de Pug se basa en la palabra latina “pugnus”, que significa “puño”, porque la cara del perro se parece a un puño cerrado.

Al igual que los boxer o los bulldog, son razas de cara plana o achatada y hocico corto. La BBC reportó hace dos años sobre un estudio del Royal Veterinary College en Reino Unido que reveló que la salud de los pug es más frágil que la de otros perros.

Se ha planteado que estos perros gozan de popularidad porque su aspecto despierta emociones positivas en las personas.