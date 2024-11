FOTOS: Así fue el concierto gratis de Rauw Alejandro al cual llegó Bad Bunny

El exponente urbano Rauw Alejandro llevó a cabo un concierto completamente gratis el viernes en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan como parte de su agradecimiento al apoyo del álbum “Cosa Nuestra”.

En el evento se presentaron diversas figuras de la música, desde Alexis y Fido, Dei V, Willie Rosario, De la Rose, Yan Block, Latin Mafia y una presentación de los actores y actrices del colectivo Teatro Breve.

Desde tempranas horas de la tarde, los fanáticos se dieron cita a la plaza en la ciudad amurallada para ocupar un espacio en el evento que comenzó en la noche.

Una de las sorpresas de la noche fue el exponente urbano, Bad Bunny, quien se dio cita en la Plaza del Quinto Centenario para cantar el tema “Qué pasaría”.

Al finalizar el evento, el exponente urbano, Rauw Alejandro, anunció que llevará a cabo su concierto “Cosa Nuestra Live” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel AGrelot, el próximo 5 de junio del 2025. El artista anunció que los boletos saldrán a la venta este próximo lunes.

Mira las fotos de todo lo que ocurrió en el concierto de Rauw Alejandro

0 of 18 Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San JUan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Bad Bunny llega como la sorpresa en el concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San JUan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario en San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Dei V en el concierto gratis de Rauw Alejandro en el Viejo San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario en San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San JUan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario en San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Bad Bunny en el concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario en San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Alexis y Fido con Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Marconi Impara & Rauw Alejandro. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ De La Rose. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ De La Rose (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Yan Block en el concierto de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario en San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San JUan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San JUan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en el Viejo San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro) Presentación de Raw Alejandro en VSJ Concierto gratis de Rauw Alejandro en el Viejo San Juan. (Carlos Navarro/Carlos Navarro)

“Traigo un poquito del pasado al mundo moderno”: Rauw Alejandro presenta su lado más personal en ‘Cosa Nuestra’

El cantautor boricua Rauw Alejandro sacó su nuevo álbum inspirado en la comunidad nuyorican de los 1950, y antes de su lanzamiento Rauw apostó por darle un giro al pasado para su nueva era.

“Me gusta combinarlo todo, la estética, lo visual”, explicó durante conferencia de prensa en Miami hace unas semanas atrás.

El carolinense bromeó que decidió por la estética vintage porque ya está en sus 30 años. No obstante, confesó que siempre ha sido amante de la salsa, y que el nombre ‘Cosa Nuestra’ es inspirado en el álbum con el mismo nombre de Willie Colón y Héctor Lavoe.

“Traigo un poquito del pasado a mundo moderno”, abundó.

Para Rauw Alejandro, “Cosa Nuestra” es un álbum personal pues es inspirado en sus alrededores, vivencias, y su mundo más íntimo. Incluso, advirtió que quizás varias personas no lo puedan entender.

Sobre la producción, el boricua grabó música con instrumentos en vivo por primera vez en su carrera porque quería que ‘Cosa Nuestra’ fuera distinto a sus discos anteriores.

La esencia de Rauw seguirá presente en el álbum, pero el artista, también, experimentó con géneros distintos como la salsa, bolero, entre otros.

Incluso, el boricua le brindó un homenaje a Frankie Ruiz interpretando el tema “Tú con Él” que forma parte del álbum.

“Soy muy fanático de Frankie Ruiz. Estamos relacionados un poco, somos primos primos lejanos. Yo me enteré este año, no sabía por parte de mi abuelo por parte de mi madre. Yo siempre había tenido una inclinación con Frankie porque de todos los salseros, él se destacaba mucho por sus melodías y por su pitch vocal. Me identificaba mucho con él, su música salsa romántica”, expresó.

De igual forma, indicó que era importante traer el tema al álbum para que las personas siguieran conociendo sobre la salsa, y sus artistas distinguidos.

Asimismo, “Cosa Nuestra” se destacaría por sus diversas colaboraciones. Rauw trajo al álbum a artistas como Bad Bunny, Marconi Impara, Yan Block, Feid, Latin Mafia, Pharell Williams, Alexis y Fido, Mr.NaisGai, Laura Pausini, y Romeo Santos.