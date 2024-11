Super Chef Celebrities llega a su final y cibernautas hacen sus apuestas sobre quién ganará

El popular programa culinario de Wapa, Super Chef Celebrities, culmina este lunes y dos figuras puertorriqueñas competirán por un premio de 40 mil dólares.

Tras la eliminación del locutor Ali Warrignton, Alfonsina Molinari y Gabriela Quiñones medirán su talento en la cocina para que una de ellas se convierta en la ganadora de la segunda temporada de Super Chef Celebrities.

Ambas mujeres coincidieron en sentirse impactadas por haber llegado tan lejos en la competencia y con incertidumbre por saber lo que tendrán que cocinar en la noche final.

“¿Langosta o algo así? No. Si me traen langostas vivas, yo no las voy a matar, deja eso”, comentó Quiñones en una entrevista.

“¿Tú te imaginas que nos traigan una langosta viva?“, cuestionó, por su parte, Molinari.

Ambas figuras se han enfrentando a diversos retos en los que aprendieron a preparar comida italiana, mexicana y hasta una cena de Acción de Gracias con sazón boricua.

A horas de la gran final, los cibernautas apuestan a quién de estas se convertirá en la ganadora.

Como es el caso de Esther Ortega, quien se dejó sentir al asegurar que es Team Alfonsina.

Mientras que Dangellyz, otra usuaria de Instagram, dijo que Gabriela se convertirá en la nueva estrella en ganar el programa.