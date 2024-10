Zetas Catering & Banquets: emprendimiento que nació de un sueño maternal

El desino y la conexión con su madre llevaron al chef Luis Díaz a encontrarse con su vocación por la buena cocina.

“Tienes sal y pimienta en las manos”, era una frase que desde niño el chef escuchaba con frecuencia, pues pasó la mayoría de su infancia ayudando a su abuela y a su madre en la cocina. Para su familia era evidente el talento de Luis en la cocina. Sin embargo, él dudaba.

PUBLICIDAD

“Tuve conversaciones sobre la posibilidad de ser chef, pero no sé…el olor de ajo en las manos no era para mí”, relató Luis entre risas sobre el momento en la juventud en que debía trazar un plan vocacional.

A los 18 años cuando debía iniciar sus estudios universitarios, perdió a su madre. En aquel momento optó por estudiar ingeniería. Sin embargo, no terminó la carrera y decidió comenzar otro bachillerato en Telecomunicaciones. Trabajó en una compañía de producción, en agencias de publicidad y hasta ejerció como fotógrafo y diseñador gráfico. No obstante, aunque le gustaba, no sentía una conexión emocional con su trabajo.

Pero una noche todo fue claro para Luis. Su madre se hizo presente en sus sueños y le dijo que tenía que hacer algo con su vida. Fue entonces cuando finalmente Luis decidió hacer carrera a través de su talento en la gastronomía.

Ahora es chef y dueño de su propia compañía, Zetas Catering & Banquets. Su marca está en la experiencia gastronómica elevada que brinda a sus clientes. Cocina para todo tipo de actividades. “Nos acomodamos al cliente. Hay personas que prefieren que yo lleve la compra y cocine en su hogar, mientras otras prefieren que lleve todo hecho. Si el hogar no tiene las facilidades para nosotros cocinar, llevamos la cocina a donde ustedes”, relató el chef Luis.

En su negocio no existe un menú predeterminado, pues parte de la experiencia es el proceso en el que chef Luis se sienta con sus clientes para personalizar un menú. Se crea una experiencia completamente única para cada actividad utilizando productos frescos y distribuidos localmente.

PUBLICIDAD

0 of 11 Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones) Chef Luis Diaz Chef Luis Diaz, cochinillo y otros platos. Metro PR 4 de octubre de 2024 (Dennis A. Jones)

Para festividades tradicionales como Acción de Gracias o Navidad, sí trabaja ofertas en las que el cliente puede escoger de un listado de opciones culinarias.

Desde arroz con habichuela hasta sushi, sirven todo tipo de comida. “Menos lunes y martes”, corrigió chef Luis sobre el sushi. “No servimos sushi lunes y martes por tradición japonesa”, destacó con una sonrisa. Además, aseguró que siempre está presente en todas las actividades, pues disfruta ser él quien sirva la comida.

Las reseñas de clientes satisfechos en las plataformas digitales de Zetas Catering & Banquets son el mejor testimonio de que no solo el chef disfruta su trabajo, sino que los clientes quedan extremadamentes satisfechos.

Para más información puede llamar al 787-410-3654, escribirle a luisdgroup@gmail.com y seguir a Zetas Catering & Banquets en sus redes sociales.