D.O. Rueda y D.O. Ribera del Duero

Ribera del Duero, España— “El peso de Ribera del Duero fuera de España es mejorable”, afirmó Pablo Baquera Peironcelly, presidente y director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Bajo esta premisa, el director reconoció que el aprecio de los consumidores por los vinos de la región “es magnífico”, pero aún queda mucho por hacer.

“Creo que si hubiera más producto, también se vendería. Pero no es nuestra principal preocupación. Lo que nos interesa en esta denominación de origen es producir vinos de alta calidad, y creo que lo estamos logrando, independientemente de lo que haga una bodega u otra. Es decir, en España las cosas van bien, y el aprecio del consumidor es excelente. A nivel internacional, aún nos queda mucho por crecer. Incluso en mercados importantes, como Suiza, nuestro principal mercado, hay margen para seguir creciendo. El peso de Ribera del Duero fuera de España es mejorable”, comentó el director en entrevista con Sabrosía.

“En México, creo que somos la primera denominación de origen en ventas en términos de valor, aunque no en volumen. Probablemente seamos la única en lograr esto. Ni siquiera en Suiza, nuestro mercado principal, otras denominaciones de origen están vendiendo tanto como nosotros. Vamos creciendo, pero existe una cantidad limitada de hectáreas y rendimientos por hectárea, lo que significa que solo se producen ciertos millones de litros cada año. El ritmo de crecimiento no puede ser tan rápido como uno quisiera. No estamos hablando de Coca-Cola, refrescos o cerveza, donde cuanto más vendes, más puedes producir. No es el caso”, explicó.

Por otro lado, destacó que el Consejo Regulador actualmente se enfoca en ganar visibilidad y atraer más importadores para los vinos de la prestigiosa región.

“Desde nuestro punto de vista, ya hemos dado pasos importantes para atraer nuevos importadores. Eso no significa que no haya bodegas que aún busquen expandir su red de distribución. Mi intención ahora es fortalecer la marca Ribera del Duero lo más posible, para que sirva como un paraguas para todas las bodegas, abarcando todos los canales y consumidores. Es decir, todas las acciones a partir de ahora, algunas de las cuales ya hemos implementado, están dirigidas a ganar visibilidad, conocimiento, aprecio por parte de los consumidores y lograr mayor rotación en los puntos de venta. Las estrategias evolucionan”, ilustró.

“Tenemos mercados como China, donde aún necesitamos mejorar la distribución, y Canadá, donde los monopolios complican el proceso. También debemos ayudar a las bodegas a encontrar importadores en estos países. Sin embargo, en mercados como Suiza, México, Puerto Rico y Dinamarca, donde ya tenemos una distribución amplia, debemos enfocarnos en aumentar la rotación en los puntos de venta gracias al aprecio y conocimiento que los consumidores tienen de nuestros vinos”, sostuvo el experto.

Sobre cómo visualiza el futuro de Ribera del Duero, comentó: “En España, probablemente, y sin querer pecar de arrogancia, creo que somos la marca de mayor prestigio en vinos tintos. No significa que otras denominaciones de origen no sean también excelentes, históricas y magníficas, pero en términos de prestigio de marca, hoy en día Ribera del Duero es la que más destaca. La tendencia en España es muy positiva”.

Respecto al enoturismo en la región, destacó que “el enoturismo es un atractivo clave para que los consumidores conozcan y disfruten de esta región, y luego, cuando regresen a sus ciudades o países de origen, tengan a Ribera del Duero en mente”.

“Ofrecemos experiencias magníficas, comenzando por la gastronomía. Toda la región de Castilla y León tiene una gastronomía espectacular, lo que representa un gran reclamo para el turismo de alto nivel. Además, la riqueza histórica y cultural de la región es inmensa, con castillos, monasterios, iglesias y muchos otros entornos que son atractivos turísticos. Por supuesto, las visitas a las bodegas son un componente central. Tanto si vienen como vosotros, en visitas organizadas, o como invitados personales, las personas disfrutan de una vivencia inolvidable dentro de las bodegas, ya que no es común ni habitual vivir una experiencia como esta”, concluyó.

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contraetiqueta ha superado rigurosos controles de calidad.

Más de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por su gran calidad, producción limitada y una fuerte apuesta por la innovación. Las 300 bodegas de la Ribera del Duero, distribuidas en 118 municipios entre Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, muchas de ellas con siglos de historia, ofrecen una mirada íntima de la evolución de la producción vinícola en la región.

Nota de la editora: Como parte de la Misión Inversa D.O. Rueda y Ribera del Duero 2024, organizada por el Consejo de la Denominación de Origen, Sabrosia.PR participó en una serie de experiencias relacionadas con la Gran Fiesta de la Vendimia del corriente año.