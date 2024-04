Furtivo: Alucinante propuesta “clandestina” para mentes curiosas

Inspirado en una historia ficticia de Don Sebastián durante la era de la prohibición en Estados Unidos (1920), se desarrolló el concepto de Furtivo, una barra speakeasy con una exquisita propuesta gastronómica.

La ley seca o la era de la prohibición es también entendida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas.

Furtivo Speakeasy Bar establecido en un espacio “oculto” en la calle De Diego, deleita a los visitantes con coctelería creativa y platos perfectos para compartir “a escondidas”, durante una noche de aventuras.

La experiencia comienza con la cálida atmósfera, decorada con toques eclécticos de la época, donde incluso se percibe un aroma propio “creado con feromonas” con la intención de despertar los sentidos.

Así lo describió el empresario y propietario de Furtivo, Wilfredo Torres Carattini, quien ha recogido influencias de su bagaje por 57 países visitados.

“Toda nuestra movida viene de la palabra ‘furtivo’, de ese significado de la palabra y de ese empoderamiento de furtivo. Son los viajes de don Sebastián metafóricamente hablando, los viajes de Wilfredo en 57 países que he visitado. Este proyecto gastronómico nace de la frustración de viajar y encontrar experiencias gastronómicas de alto nivel, y en Puerto Rico no encontrar un fine dining casual. Para mí el fine dining no significa sentarnos con lujos, para mí el fine dining es en boca, el poder decir es una explosión de sabores, es poder llevar la coctelería al mismo nivel que la gastronomía, y la selección de los vinos”, consideró Torres Carattini en entrevista con Sabrosia.PR.

En ese sentido destacó que no solo cuenta con atractivos cócteles sino también con una excelente carta de vinos curada por la sommelier Amber Rivera, vinos que parten de la premisa de Furtivo, con varietales distintos y presentaciones distintas.

Algunas de las copas que podrá disfrutar son el Zunzun Naranjo de Sauvignon Blanc, Zun Zun Rosado de Cabernet Franc, y Cinco Islas Albariño, entre selectas etiquetas.

“Los cócteles los he trabajado para llevarlos de la mano con toda la experiencia. Soy un foodie y viajo para visitar los mejores bares y restaurantes del mundo. Estamos preparándonos para que Furtivo entre en el ranking de las mejores barras. Ese es mi norte porque tenemos la capacidad de hacer cosas espectaculares en nuestra isla. Tenemos un equipo de mixología y la experiencia de los cócteles las he trabajado de la mano con el equipo”, resaltó el gourmand, quien también estudió coctelería.

Por otro lado, la propuesta culinaria fue diseñada tomando en consideración un balance entre las texturas crocantes, acidez, frescura y sabores, que armonizan a la perfección con la mixología.

“Como capitán del Equipo Culinario de Puerto Rico tuve la oportunidad de compartir con diferentes personas de diferentes países y creo que esas experiencias te llevan a experimentar con ingredientes y técnicas de cocción distintas… y en comunicación con Wilfredo creamos este menú en el cual cada plato fue pensado al máximo. Incluso contamos con platos que no tienen nada de carne”, describió por su parte el chef, Héctor González, al destacar que “Puerto Rico cuenta con una gama de ingredientes excelentes que se pueden conseguir en las diferentes fincas o suplidores locales, y al mismo tiempo, damos ese respeto al agricultor, con frescura y sabor”.

Algunos de los ofrecimientos más ovacionados son: la Cremita de coliflor y garbanzos servida con un croqueta dentro, topeada con nueces rostizadas; los Bao Bao de atún fresco (es una especie de arepa, elaborada con masa de bao bun frita y una salsa asiática hecha en la casa); Carpaccio criollo sin carne (es una alternativa vegana que se elabora con tomates, vinagre balsámico, arúgula crocante y un tope de dulce de papaya); y el exquisito Del Huerto Steak de calabaza (consiste en pedazo de calabaza sobre una camita de hummus, escabeche de pimientos y cebollas, con nueces rostizadas, acompañada de una ensalada con vinagre de manzana).

Furtivo Speakeasy Bar establecido en la calle De Diego 73, también cuenta con espacios VIP para la celebración de eventos privados.