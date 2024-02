Famosa doctora dominicana defiende la seguridad de las cirugías plásticas en su país

En República Dominicana más extranjeros se realizan cirugías plásticas que las personas nacionales. Una alerta reciente de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) planteaba los riesgos de estos procedimientos en el país caribeño, pero los cirujanos dominicanos sostienen que sus prácticas son seguras.

En entrevista con Metro al Mediodía, la famosa doctora Tania Medina destacó que lo importante es que las personas acudan a un médico cirujano con práctica autorizada y debidamente certificado.

“Debes informarte que cuando te vayas a realizar tu proceso que sea con un cirujano plástico certificado. Para esto debes acudir a la página de la entidad que regula los cirujanos plásticos, en nuestro caso en República Dominicana, siempre debes saber en qué centro te vas a operar y si este centro está certificado. Y por último debes saber qué anestesiólogo te va a dar anestesia. Esto es el llamado más importante porque la mayoría de estos fallecimientos no fueron a manos de cirujanos plásticos certificados”, dijo Medina.

La cirujana plástica recalcó que en cualquier parte del mundo puede haber fallecimientos o complicaciones y riesgos como parte de una cirugía plástica. “¿Qué te garantiza? Que busques un cirujano plástico certificado, que estudió y tiene la preparación adecuada para realizar este proceso y para tratar las complicaciones. Y esto es lo que la CDC llama al final del estudio”, agregó Medina.

Precisamente, el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre), Sergio Guzmán Padilla también reaccionó recientemente en la prensa al estudio de la CDC al plantear que en República Dominicana cuentan con ‘profesionales altamente calificados, tecnología de última generación y el compromiso ético de cumplir con los estándares necesarios que exige los parámetros locales e internacionales”.

El doctor detalló que, en el año 2022, República Dominicana recibió un total de 50,000 pacientes de los cuales 40,000 fueron extranjeros y dominicanos ausentes, procedentes en su mayoría de Estados Unidos, España e Italia, de los cuales una mayor parte se realizan más de un procedimiento a la vez. Agregó que las cirugías más solicitadas por los pacientes son la liposucción, abdominoplastia y las cirugías de mamas, representando el 60% de estás, y un 40% restante que abarca rinoplastias, blefaroplastias, lifting facial, braquioplastia, lifting de muslos y procedimientos estéticos no invasivos.

La CDC advirtió que durante 2009–2022, 93 ciudadanos estadounidenses murieron después de recibir cirugía estética en la República Dominicana. El número de muertes aumentó de un promedio de 4.1 por año durante 2009–2018 a un promedio de 13.0 durante 2019–2022, con un pico de 17 en 2020.

“Se investigó un subconjunto de muertes postcirugía estética ocurridas durante los años pico, y se encontró que la mayoría de las muertes fueron el resultado de eventos embólicos (embolia grasa o tromboembolismo venoso) para los cuales una alta proporción de los pacientes fallecidos tenían factores de riesgo, incluyendo obesidad y haberse sometido a múltiples procedimientos durante la misma operación”, lee el informe.

Sin embargo, la doctora Medina llamó la atención al hecho de que el informe recoge datos de 13 años, por lo que entiende los resultados pueden calificarse en un rango de normalidad. También apuntó a que no se hace una distinción sobre si los datos de mortalidad se asocian exclusivamente a cirujanos plásticos certificados o quienes ella describió como “intrusivas” para describir a personas que no cuentan con las certificaciones.

Medina detalló que ella recibe muchos pacientes desde Puerto Rico.

“Yo recibo muchísimos puertorriqueños. El 95 a 99% de mis pacientes son de otros países, y Puerto Rico entiendo que es uno de los número uno. Recibo muchos. Pero nosotros tenemos unas medidas de bioseguridad súper estrictas. Por lo menos en mi oficina realizamos una evaluación exhaustiva desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Todos los órganos los revisamos. Hígado, riñón, bazo. Todo. También, aparte de la parte física, hacemos estudios y evaluaciones para saber sobre la salud mental de la paciente. A ver si la paciente está apta. Cabe recalcar que luego de una cirugía plástica es importantísimo seguir las instrucciones de su médico, porque hay pacientes que entienden que ‘Ya salí de la cirugía plástica, ‚e voy a ir a bailar al otro día’. No, usted debe seguir las instrucciones. Si tiene que tomar agua, si tiene que estar tranquila, si no puede viajar inmediatamente luego de la cirugía plástica. Porque también he tenido pacientes que corren de la clínica a escondidas a un avión para venir otra vez. Entonces está arriesgando tanto el nombre del doctor y del país, como su vida. Todos tenemos que ser conscientes que tenemos una parte que realizar a la hora de realizarnos una cirugía plástica”, explicó la doctora Medina.

La cirujana plástica, además es autora de libros y cantante. Anticipó que para este Día de San Valentín sacará al mercado un nuevo sencillo tipo bachata-pop.

“Desde pequeña yo amo cantar, mi mamá canta, mi abuelito cantaba, mi mamá es médico también. O sea que no lo vi extraño. Simple y llanamente quise hacerlo desde una manera diferente. El mensaje que yo llevo siempre es empoderando a la mujer, amándonos y te cuento como exclusiva que viene nuevo sencillo este 9 de febrero. Así que viene una bachata pop de San Valentín para aquellas chicas que no tienen chicos en este San Valentín y que deciden que quizás amarse es prioridad y que no nos hace falta quizás un hombre al lado para ser felices”, anticipó.

Pendientes para la entrevista en vídeo este mediodía de lunes, 5 de febrero.