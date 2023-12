Chef Noelian Ortiz saborea la magia navideña en familia

La Navidad es un “momento mágico” para la chef Noelian Ortiz y la celebra rodeada de quienes han sido su sostén desde mucho antes de que una cocina en la televisión internacional le abriera las puertas a un mundo de posibilidades que hace cinco años no habría imaginado.

Así que, sin que le pese ni un poquito, en unos días se encargará del desayuno familiar con que recibirá el año junto a su hija, Liann Marie, sus cinco hermanos, cuñados, sobrinos y sobrino-nietos que lleguen al tradicional junte anual de su familia. Esa es su gran tradición, despedir el año bajo el mismo techo y despertar juntos para recibir lo nuevo que llegará.

“Somos un corillo bien grande, pero la pasamos brutal… Es una de las cosas que más le agradezco a mami y a papi. No somos la familia perfecta, pero estamos ahí en el momento preciso. Mis hermanos nunca me han soltado. He sido bien bendecida porque los tengo a todos ellos que me ayudan. No todas las familias tienen esa bendición”, expresó la conductora de Cocina al Día, en el programa Día a Día de Telemundo.

No siempre le toca preparar ese desayuno especial, pero el primero del 2024 ya está planificado. La chef Noelian, quien logró la atención internacional cuando en 2019 estuvo entre los primeros 10 competidores de MasterChef Latino, repasa sus días en la temporada navideña, y siempre se encuentra rodeada de los suyos. En Nochebuena, la encargada del junte es su mamá.

“Es un momento mágico, donde te reúnes con tus seres querido y recuerdas todo lo que ha pasado en el año y celebras el nacimiento del niño Jesús”, dijo. Esa magia la comparte con Liann Marie, de 8 años, e incluye una espectacular sesión fotográfica en el estudio de Willie Sepúlveda, espacio que sirve para conversar de manera relajada con el personaje sobre cómo han pasado su año. La chef compartió ese momento especial junto a Liann Marie con los lectores de Metro Salud.

Chef Noelian Ortiz Chef Noelian Ortiz y su pequeña disfrutan la Navidad en familia. (Foto: Willie Sepúlveda Studio/Willie Sepúlveda Studio)

Fue su niña una de las motivaciones que la llevó a estudiar cocina en 2016. Entonces, enfrentaba dos momentos difíciles: su divorcio y el diagnóstico de artritis idiopática juvenil de Liann Marie. Esta condición es un trastorno crónico que ataca en inflama las articulaciones. La niña tenía apenas un año cuando un pie inflamado la llevó a sala de emergencias. Luego de estudios genéticos y determinar un historial familiar de artritis, recibió el diagnóstico y tratamientos para la condición.

“Es una niña saludable dentro de… Trabajar con la condición es saber que ella puede hacer de todo, pero que en algún momento va a tener una limitación”, comentó la chef, al explicar que Liann Marie no puede hacer ejercicios de alto impacto y que, juntas, intentan hacer cambios en sus hábitos alimentarios para comer más saludable.

“Estoy tratando de transformar mi forma de comer. Estoy en ese proceso con cambios que van haciendo la diferencia. Para mí, es un gran reto porque lucho con eso todos los días desde la cocina”, dijo. Esos pasos incluyen sustituir bebidas azucaradas por agua, incluir alimentos antiinflamatorios como la papaya, e incorporar remedios naturales, además de integrar el movimiento haciendo 30 minutos de baile junto a su hija. Indicó que es consciente de que, con el paso de los años, llegarán condiciones que pueden evitarse con modificaciones en la alimentación.

Un antes y después en la cocina

La chef Noelian se crió en la cocina pues, por dos décadas, sus padres tuvieron una pizzería en Canóvanas. Contrario a la costumbre, y a los buenos augurios de familiares y amigos que veían su talento culinario, decidió que no quería seguir ese rumbo. Lejos de la estufa, se desarrolló como productora de eventos, y preparando modelos y candidatas para certámenes de belleza. De ahí surgió una empresa de la que sigue siendo parte, Runaway Center. Además de pasarela y proyección, la empresa ofrece clases de baile, producción de televisión y bellas artes a niños, jóvenes y adultos.

Es así que la también “influencer” combina su labor como chef y presentadora en Día a Día con su proyecto como entrenadora de talentos. Habla con orgullo de haber acompañado a algunas chicas que más tarde se convirtieron en reinas, como Monique Pérez, Kiara Liz Ortega y Stephanie Del Valle, quien se coronó Miss Mundo 2016. “La industria del modelaje me dio mucha satisfacción”, sostuvo. Recientemente, Noelian también encontró su espacio en la pasarela, al convertirse en parte del desfile de talentos de San Juan Moda, modelando un vestido del diseñador Juan Carlos Collazo.

La presentadora sabe que su historia inspira a muchos jóvenes. Por eso, sigue colaborando con la institución donde se formó como especialista en repostería, panadería y cocina local e internacional. Fueron sus mentores allí quienes la motivaron a competir y darle un nuevo giro a su vida.

“La gastronomía me cambió la vida, me dio una seguridad, una pasión, una convicción”, expresó. Esa transformación la llevó al programa Día a Día, que le ha dado la oportunidad de aprender y compartir diariamente con veteranos de la televisión, como Dagmar y Raymond Arrieta. De esa convivencia diaria, destaca la sencillez y humildad que caracteriza a los conductores y al resto de su equipo. “Por eso son lo grande que son, porque primero son buenos seres humanos”, afirmó.

Esta experiencia le ha permitido ampliar su alcance entre el público, que también conecta con la chef a través de redes sociales y de su nuevo canal de YouTube, donde combina recetas y entrevistas. Desde su programa Entre Platos ya ha entrevistado figuras de la industria culinaria de Puerto Rico, como Giovanna Huyke, Marilyn López y Edgard Noel.

La gente también conecta con la chef en la calle o en el supermercado para contarle que probaron su receta para una cena romántica o para un compartir en familia. Ese reconocimiento lo agradece y acoge como una bendición que hace seis o siete años jamás pensó que llegaría. “A través de los años, he tenido muchos tropiezos, pero siempre he tenido mucha fe en Dios. Siempre que he estado en momentos complicados, Dios me ha bendecido grandemente. En estos últimos años, Dios ha hecho un milagro conmigo”, aseguró.