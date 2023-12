Video: Sabores excepcionales y servicios de primera en alta mar

Viajes excepcionales que ofrecen experiencias de inmersión en la cultura y la belleza natural de la región, prometen momentos de transformación tanto a bordo como en tierra presentó sus esperados itinerarios de invierno 2024-2025 por el Caribe para Evrima e Ilma, los cuales ya están disponibles para reservar. Desde las playas de arena blanca y los coloridos arrecifes de coral de Roatán hasta los bosques y ríos selváticos de Belice, las recién inauguradas aventuras prometen experiencias únicas e inigualables a bordo de cada superyate y durante las visitas a los puertos.

“Nuestros itinerarios de invierno 2024-2025 presentan oportunidades enriquecedoras y atractivas a través de los destinos más cautivadores de la región”, comentó Jim Murren, Presidente Ejecutivo y Director General de The Ritz-Carlton Yacht Collection. Con una oferta cuidadosamente seleccionada, cada viaje invita a relajarse al máximo y a explorar de experiencias inolvidables”. Los huéspedes se pueden embarcar en Evrima, nuestro yate inaugural, y en Ilma, debutando en el Caribe, para descubrir costas encantadoras, joyas ocultas y actividades inmersivas, todo esto mientras atendemos de manera meticulosa todas las comodidades y detalles”.

De noviembre de 2024 hasta abril de 2025, la nueva temporada incluye 38 espectaculares viajes a bordo de Evrima e Ilma, los primeros yates construidos a medida de The Ritz-Carlton Yacht Collection. Prometiendo retiros invernales bajo el sol, los superyates harán escala en destinos únicos durante su viaje, incluyendo nueve nuevos puertos, elegidos por su belleza, su cultura y sus diversas experiencias. Entre las nuevas inclusiones se encuentran South Friar’s Bay, situada en las hermosas costas arenosas de Saint Kitts, famosa por su buceo de clase mundial y sus atractivos bares de playa, y Saint-Pierre, una encantadora ciudad costera de Martinica caracterizada por sus ruinas históricas y sus alrededores. Las escalas para pasar la noche incluyen Cartagena, la joya de la costa caribeña colombiana, y Oranjestad, Aruba, famosa por sus extraordinarias playas, aguas color aguamarina y enriquecedoras experiencias culturales y ecológicas.

Lo más destacado de los itinerarios de invierno 2024-2025 a bordo del Ilma:

14 de noviembre de 2024 | Viaje de ida y vuelta de 6 noches a San Juan, Puerto Rico

Ilma sigue al sol en su viaje inaugural por el Caribe. Luego de un trayecto relajante desde San Juan, los viajeros pueden aventurarse en una caminata por la selva tropical en los picos gemelos de Santa Lucía, los Pitons protegidos por la UNESCO, antes de partir hacia las costas sombreadas por palmeras de Terre-de-Haut, las arenas apartadas de Antigua y las grutas con grandes formaciones rocosas de Virgen Gorda.

11 de diciembre de 2024 | Viaje de ida y vuelta de 9 noches a Fort Lauderdale, Florida

Saliendo de las costas del sur de Florida, los huéspedes visitarán las impresionantes playas de Gran Turca y Puerto Plata. Después de dos días en San Juan, donde las calles empedradas azules conducen a bellas plazas que se distinguen por su arquitectura colonial y callejones con coloridas boutiques, Ilma navegará por las hermosas Bahamas antes de regresar a Fort Lauderdale.

1 de marzo de 2025 | 7 noches de San Juan de Puerto Rico a Bridgetown, Barbado

Siete noches de maravillas naturales con vistas panorámicas y exploraciones durante el viaje, incluyendo una caminata al pico de Le Chameau en Terre-de-Haute. Aventuras por la selva tropical hasta cascadas escondidas, baños termales y lagos en cráteres se complementan con momentos de tranquilidad en la playa en las islas volcánicas de Santa Lucía, Granada y San Vicente y las Granadinas.

Lo más destacado de los itinerarios de invierno 2024-2025 a bordo del Evrima:

5 de diciembre de 2024 | Viaje de ida y vuelta de 8 noches a Oranjestad, Aruba

Navegando por las aguas turquesas de Oranjestad, este viaje de ocho noches descubre la característica arquitectura colonial de Cartagena durante el día y los estudios de artistas y el animado ambiente del barrio de Getsemaní por la noche. Los huéspedes tienen la oportunidad de caminar por las montañas de la Sierra Nevada en Santa Marta antes de viajar a los paraísos tropicales de Curazao, Bonaire y Aruba.

22 de enero de 2025 | 6 noches de Bridgetown, Barbados a San Juan, Puerto Rico

Durante seis noches de puertos pintorescos, el viaje lleva a los huéspedes a Bequia—un paraíso para el snorkel y el buceo—y San Juan, donde podrán adentrarse en la rica historia de Antigua y Barbuda. Una inolvidable fiesta en la playa los espera en South Friar’s Bay, mientras que las oportunidades de explorar el destino incluyen las impresionantes rocas y las serenas grutas de la costa de Virgen Gorda.

22 de marzo de 2025 | 5 Viaje de ida y vuelta de 5 noches a San Juan de Puerto Rico

Embarcándose en un extraordinario viaje de cinco noches, los huéspedes explorarán la belleza natural de San Juan, se deleitarán con las boutiques de Gustavia y podrán relajarse al máximo en las aguas cristalinas y arenas doradas de Philipsburg. El viaje continúa con el encanto de la naturaleza y la tranquilidad a orillas del mar entre las impactantes formaciones rocosas de Virgen Gorda.

Llevando el legendario servicio de The Ritz-Carlton al mar, The Ritz-Carlton Yacht Collection presenta una experiencia de yate de lujo todo incluido que lleva a los huéspedes a los puertos de algunos de los destinos más deseados del mundo. A bordo, una combinación de atención personalizada, cocina inspirada en la guía Michelin para satisfacer todos los paladares, y servicios excepcionales los esperan, incluyendo The Ritz-Carlton Spa® y The Fitness Studio centrados en el bienestar y el rejuvenecimiento. Dirigido por expertos, el entrenamiento personalizado se enfoca objetivos precisos, mientras que las sesiones de yoga al amanecer los invita a iniciar el día con serenidad entre brisas marinas y azules infinitos.

Los espacios amplios y acogedores fomentan la relajación y la reflexión, mientras que las terrazas privadas de cada suite ofrecen el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de las puestas de sol. Cuando el sol se oculta en el horizonte, el Observation Lounge los invita a disfrutar de unas vistas panorámicas más impresionantes, música agradable y espacio para socializar, creando un entorno confortable para terminar el día. La experiencia en el yate incluye escalas de día y de noche, prometiéndoles mayor flexibilidad a los huéspedes en tierra.

Las excursiones seleccionadas invitan a los huéspedes a desembarcar y sumergirse en la cultura local y en momentos sin igual en cada puerto. Desde hacer snorkel con tortugas marinas en San Juan hasta bañarse en barro rico en minerales en los manantiales de azufre de Santa Lucía, y explorar las magníficas playas volcánicas y cascadas de Martinica, las experiencias ofrecen una mirada directa al corazón de cada destino. Los guías locales diseñan auténticas aventuras privadas altamente personalizadas, adaptadas a los intereses y niveles de actividad deseados.

Ya sea dando un paseo en barco con fondo de cristal que revela los arrecifes de coral a lo largo de la costa de Trinidad y Tobago con Evrima o avistando estrellas de mar en la increíble belleza natural de la laguna de marea Pigeon Creek de San Salvador con Ilma, The Ritz-Carlton Yacht Collection une el lujo inolvidable con la serenidad tranquila. Para conocer más información sobre Evrima, Ilma y las próximas temporadas de yates de The Ritz-Carlton Yacht Collection, por favor visite www.ritzcarltonyachtcollection.com.

The Ritz-Carlton Yacht Collection

Diseñado para ombinar el lujoso estilo de vida de The Ritz-Carlton con la libertad despreocupada de unas vacaciones en yate, The Ritz-Carlton Yacht Collection ofrece viajes a medida por el Mediterráneo, el Caribe y Centroamérica. Con escalas en destinos únicos y distinguidos, los viajes suelen durar entre cinco y diez noches, con más escalas nocturnas, un viaje a bordo todo incluido y excursiones cuidadosamente seleccionadas en tierra.

Su yate inaugural, Evrima, se embarcó en su viaje inaugural en octubre de 2022. Con una eslora de 624 pies, Evrima cuenta con 149 amplias suites de varias categorías, cada una con terraza privada, que crean un ambiente relajado y elegante para un máximo de 298 huéspedes. Siguiendo con la expansión de la flota, dos nuevos superyates con uno de los mayores ratios de espacio por huésped en el mar, Ilma y Luminara, zarparán en el 2024 y 2025, respectivamente. Con 790 pies de eslora, Ilma ofrecerá 224 suites espaciosas y luminosas de distintas categorías, con capacidad para 448 huéspedes. Previsto a debutar en el 2025, Luminara se unirá a Ilma y Evrima en viajes a puertos recónditos y ciudades emblemáticas. Al igual que The Ritz-Carlton en tierra, cada yate ofrece un servicio personalizado, experiencias gastronómicas elevadas y servicios exclusivos.

También hay opciones de alquiler privado disponibles, permitiéndoles a los huéspedes crear un viaje totalmente a su medida. Para conocer más información, visite ritzcarltonyachtcollection.com.