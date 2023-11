El coquito y el tembleque se apoderan de la Navidad en Disney

¿Navidades sin coquito? Para muchas personas la Navidad no está completa si no se puede saborear un buen coquito, ya sea con o sin alcohol. Tampoco si no pueden disfrutarse un buen tembleque como postre luego de comerse un plato de arroz con gandules y pernil.

Ante esto, los parques de Disney han incluido en sus opciones la sabrosa cultura boricua navideña que es única y ahora la pueden saborear personas de todos los países que visitan los parques de la ciudad de Orlando. Como parte de los Disney’s Jollywood Nights en Disney’s Hollywood Studios, se incluyó “Holiday Fiesta en la Calle” que celebra la cultura latina con música y gastronomía de los hispanos. Entre las opciones que pueden disfrutar los visitantes se encuentra el sabroso tembleque puertorriqueño para darle el toque boricua a la navidad del hogar de Mickey Mouse.

Por otro lado, en restaurantes como Jock Lindsey’s Hangar Bar de Disney’s Springs donde el chef en puertorriqueño se incluyó el coquito como uno de los cocteles que pueden disfrutar los visitantes. El mismo no tiene nada que envidiarle al coquito hecho en la isla, ya que es auténtico puertorriqueño. El coquito viene acompañado por unas deliciosas galletas alusivas a la navidad para sentir el espíritu de la época festiva.

Los famosos parques que son el hogar de Mickey Mouse recibieron la navidad desde principios de noviembre con luces y toda la decoración de las fiestas que le brindan mayor felicidad a la acostumbrada. Para este año, los parques de Disney tienen varios eventos que conmemoran la Navidad, pero este año se suman los Disney Jollywood Nights en Disney’s Hollywood Studios.

Se trata de una fiesta temática de Navidad con boletos selectos, para el evento que incluye nuevos espectáculos, música, comida y las atracciones que se encuentran en el parque. El evento especial comenzó el pasado 11 de noviembre y se extenderá hasta el 20 de diciembre.

Por otro lado, los “Jollywood Nights” incluyen a “What’s This? Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas” inspirado en la película de Disney. El espectáculo que incluye a los personajes principales del filme consiste en un musical donde el público es el protagonista ya que puede cantar los diversos temas al estilo karaoke, haciendo que la historia sea mucho más especial.

Los personajes de Pixar que son los favoritos de los más pequeños del hogar también forman parte de esta gran fiesta navideña ya que en el Pixar Plaza podrás formar parte de tu propia postal navideña al retratarte con el personaje de Edna Mode de la película “Incredibles” en su propia exhibición. Los visitantes tienen la opción de utilizar el “Photo Pass” de Disney para recibir sus fotografías directo a la aplicación de los parques.

Adicional a los espectáculos que incluyen los “Disney Jollywood Night’s”, los visitantes pueden disfrutar de las atracciones con las cuales ya cuenta el parque con menor tiempo de espera en las filas ya que se trata de un evento con capacidad limitada. Entre las atracciones que tiene Disney’s Hollywood Studios se encuentran: “Star Wars: Galaxy’s Edge” con el Millenium Falcon: Smugglers Run y Star Wars: Rise of The Resistance. Además del Toy Story Land y el Mickey & Minnie’s Runaway Railway en Hollywood Boulevard.