Cinco lugares para ver eclipse solar este sábado en Puerto Rico

La plataforma Airbnb compartió espacios para ver el eclipse solar parcial que se podrá observar en la Puerto Rico este sábado, 14 de octubre.

Invitan a observar el eclipse parcial desde el C3Tec en Caguas

En Puerto Rico se observará aproximadamente un 45 por ciento del sol oscurecido por la luna, lo que permitirá disfrutar un eclipse solar parcial. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a ver el eclipse de manera segura y a seguir las recomendaciones del Ecoexploratorio, como la utilización de gafas protectoras. La entidad que fue recipiente del Fondo Comunitario de Airbnb, llevará a cabo el evento Gran feria Educativa y de Observación Eclipse Solar el sábado, 14 de octubre 2023 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Miles de niños, jóvenes, familias puertorriqueñas y visitantes en la isla tendrán la oportunidad única de ser parte de un gran evento de observación desde un lugar seguro, cómodo, ameno y divertido donde tendremos una amplia gama de actividades educativas y entretenimiento bajo los Parques Temáticos del EcoExploratorio. La colaboración con el Festival de Química, la Feria Aeroespacial y con NASA complementan orgánicamente la Gran Feria Educativa y de Observación del Eclipse Solar. Estamos preparados para recibirles en un área amplia en el Centro de Convenciones de Puerto Rico con aire acondicionado, y habrá medidas de mitigación al calor intenso de la tarde, junto a todo el equipo del EcoExploratorio y nuestros colaboradores”, mencionó Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio, Inc.

Por su parte, Ada Monzón, jefa de meteorología de WAPA Media y fundadora del EcoExploratorio, Inc., indicó que, “Convocar a una actividad multitudinaria nos llena de gran orgullo. Al EcoExploratorio se suma el equipo de Tu Tiempo, compuesto por Suheily López Belén, Carlos Omar Rivera y esta servidora. Estaremos compartiendo con el público, y las personas podrán ver la transmisión de la intervención del tiempo de Noticentro Edición Fin de Semana. Deseamos que todos lleguen hasta el Centro de Convenciones, pero si no pueden llegar, que al menos adquieran las gafas de seguridad y que sigan nuestras recomendaciones de seguridad para observar el Sol y disfrutar de este momento que no se repetirá en nuestra isla hasta el 26 de enero de 2028″.

A continuación, les compartimos lugares en Puerto Rico para ver el eclipse.

