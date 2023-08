Récord de asistencia en la séptima cumbre de la Asociación de Comercio al Detal

La Asociación de Comercio al Detal (ACDET) celebró ayer, jueves, Retail Out of the Box, su séptima cumbre anual enfocada en la fuerza laboral y el desarrollo económico pensado desde las estructuras tradicionales, con una asistencia récord de más de 900 empleados y ejecutivos de la industria del retail en Puerto Rico.

Pensar fuera de la caja fue el hilo conductor de esta jornada educativa que agrupó por primera vez en la historia de la ACDET a empleados y ejecutivos del retail. José “Pepe” González, presidente de la Junta de directores de la ACDET, destacó los cambios importantes que ha tenido la organización como la derogación de la Ley de Cierre, la eliminación de reglamentos obsoletos en DACO y el aumento en la captación de los impuestos producto de las ventas por internet, entre otros.

Por su parte, Lymaris Otero, directora ejecutiva de la ACDET, hizo balance de esta séptima cumbre distinguiendo el establecimiento de un precedente histórico al juntar empleados y ejecutivos en un evento educativo que los armó con una caja de herramientas en beneficio no tan solo de sus empresas, sino del ecosistema económico de la isla.

“Trabajamos en tener mejores prácticas, con conocimiento global para ser más competitivos”, resaltó Otero.

La cumbre inició con la conferencia Contribuciones del sector a la economía de Puerto Rico e implicaciones para el empleado y consumidores, a cargo del economista Vicente Feliciano de Advantage Business Consulting. Acto seguido, tocó el turno de Vicente Feliciano, con la conferencia Cómo es hacer negocios en PR y retos para el patrono que inciden en el empleado, a cargo del licenciado Juan Felipe Santos, de Jackson Lewis P.C.

La cumbre contó con la conferencia magistral del reconocido escritor, columnista y abogado, chilenoalemán Axel Kaiser,”La pobreza de las naciones y cómo superarla”.

Para Kaiser, quien asegura que la libertad económica es el camino, el mayor desafío que tiene Puerto Rico es mantener en la isla el talento joven, trabajar con la dependencia no sana de fondos federales, la creación de un ambiente atractivo para la inversión y tratar reformas estructurales significativas en gobierno.

“Nuestra mentalidad (en Latinoamérica) es que la libertad económica es el problema, cuando en realidad es el camino. Cuando hablo de libertad económica, hablo de que no muera gente, de que tengan acceso a medicinas básicas para sanarse, de que las madres no mueran en los partos y para eso hay que defender la empresa privada”, sentenció.

En el 2022, fue el primer año en que se midió la libertad económica en Puerto Rico. Los datos revelaron, entre otras cosas, el problema del gasto del gobierno, los altos impuestos, en comparación con estados como California.

“Si Puerto Rico no tuviera el dólar, Puerto Rico no sería mejor que Argentina, aseguró el autor del libro El economista callejero, en referencia a la crisis económica de ese país con una inflación elevada, restricciones a las divisas del extranjero y la devaluación diaria de su moneda.

En la sesión ejecutiva realizada en la tarde se celebró el panel: Más allá de los clicks y la data, el empleado como centro para el servicio al cliente y la competitividad en las cadenas de tiendas, en el cual ejecutivos de Macys, Rooms to Go y Home Depot compartieron como sus estrategias creativas aportan a la retención de su fuerza laboral y sostienen un ambiente saludable de trabajo al servicio de los consumidores.

La cumbre concluyó con el Pitch de Start-ups con Parallel18 y Enactus, en el que las empresas emergentes presentaron sus productos y servicios al grupo de ejecutivos.