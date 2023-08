Optocosmética: el cuidado de los ojos ante una vida frente a la pantalla

Es claro que cada vez pasamos más tiempo ante las pantallas, sea por trabajo u ocio y esto ha traído serias consecuencias para nuestra salud ocular. En Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta de Alcon/Ipsos revelaba que casi la mitad de los encuestados (45 %) experimentó una sensación de ojos secos y el 60 %, a su vez, está preocupado por lo que podría provocarle a sus ojos el aumento de tiempo frente a la pantalla.

Ahora bien, la afección no es nueva. Al respecto, Emma Grace Bailey, estratega de belleza para la agencia de tendencias más grande del mundo, WGSN, le comentó a Metro que al vivir más tiempo frente a las pantallas y tener tensión e irritación en los ojos, esto anima a los consumidores “a buscar productos que alivien y protejan los ojos, elaborados con ingredientes hipoalergénicos no tóxicos que no causen más irritación. Por eso, los optocosméticos comprenden una nueva área para las marcas que buscan atender esta demanda”, explicó.

Por otro lado, la experta añade que la exposición a la luz azul de los dispositivos impulsa esta tendencia, y el estudio de sus impactos en la piel se ha discutido desde hace años. “Proteger nuestra piel y ojos de la luz azul se está convirtiendo en una obligación”.

¿Qué es lo que está buscando la gente al respecto?

Que no solo los productos, sino también el maquillaje, protejan la salud de los ojos y que traten la piel alrededor del órgano. Las propiedades que tienen estos productos y que destaca Bailey obedecen a un cambio en la composición de los mismos. “Esto significa que ingredientes como los parabenos y el argireline se están cambiando por interacciones hipoalergénicas, ligeras, limpias y orgánicas, mientras que el SPF en los productos de maquillaje de ojos también está aumentando. Ahora bien, las marcas que trabajan en este espacio deben asociarse con oftalmólogos para garantizar que sus productos sean creíbles y confiables”, explicó Bailey.

Asimismo, se busca practicidad y aplicadores fáciles reutilizables, incluso en maquillaje.