Hospital HIMA San Pablo recibe reconocimiento por sus programas de insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2

El Hospital HIMA San Pablo Caguas recibió nuevamente el premio Get With The Guidelines® Gold Plus de la American Heart Association por demostrar su compromiso al seguir las pautas actualizadas basadas en investigaciones para el tratamiento de enfermedades cardíacas, lo que en última instancia conduce a salvar más vidas y acortar los tiempos de recuperación y menos reingresos hospitalarios.

Desde el 2008, HIMA San Pablo Caguas recibe este reconocimiento. El hospital obtuvo los premios del cuadro de honor Gold Plus por sus programas de insuficiencia cardíaca (Heart Failure) y diabetes tipo 2.

“El Hospital HIMA San Pablo Caguas se dedica a mejorar la atención al adherirse a las últimas pautas de tratamiento y agilizar los procesos para garantizar una atención oportuna y adecuada para ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”, dijo el Lcdo. André Rodríguez, director ejecutivo del Hospital.

“El programa Get With the Guidelines hace que sea más fácil para nuestros equipos poner a trabajar diariamente los conocimientos y las pautas comprobados, lo que nos ayuda a garantizar que más personas en Puerto Rico experimenten vidas más largas y saludables”.

En Puerto Rico y en Estados Unidos, la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en adultos mayores. Actualmente, Puerto Rico presenta una estadística de infartos similar a la de Estados Unidos del 4.2 a 4.5%, sin embargo, en cuanto a enfermedad coronaria, con o sin infarto, los puertorriqueños superan al país norteamericano, ya que, la isla presenta actualmente un 7.1 a 7.5%, mientras que los estadounidenses registran un 4%.

La diabetes es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con diabetes desarrollarán hipertensión en algún momento y esto conlleva a enfermedades cardiovasculares, así que enfatizamos en la prevención, para no llegar a que el paciente sufra uno o dos infartos desmejorando su calidad de vida.

Los Hospitales HIMA•San Pablo cuenta con los servicios para tratar pacientes con enfermedades coronarias, fibrilaciones atriales y otras arritmias que predisponen a las personas a padecer de fallos cardíacos. También ofrecen alternativas mínimamente invasivas para reemplazar válvulas cardíacas.

Por otro lado, el stroke, otra condición cardiovascular, es la quinta causa de muerte y la primera causa de discapacidad a largo plazo en Puerto Rico. Los estudios muestran que cuando los proveedores siguen constantemente las pautas de tratamiento, los pacientes con enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares se recuperan mejor. Se estima que cada año se informan más de 5,000 casos nuevos. Por otro lado, se calcula que el 80 % de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles.

Más allá, de los 5 mil casos que se registran de pacientes con derrames cerebral cada año en el país, solo el 9.2% recibe tratamiento anticoagulante, lo que quiere decir es que el resto podría no estar recibiendo el manejo clínico apropiado en medio de un accidente cerebrovascular.

El Centro Primario de Stroke HIMA•San Pablo, único acreditado por la Comisión Conjunta desde 2012 y recientemente revalidada, reúne a un equipo de multidisciplicario que brindan atención integral para pacientes hospitalizados y ambulatorios. El equipo utiliza los medicamentos, los dispositivos, las terapias quirúrgicas y las tecnologías más avanzados y basados en la evidencia. El Programa de Stroke de HIMA•San Pablo Caguas también cumple con guías científicas específicas de la acreditación de Centro Primario de Stroke de la Comisión Conjunta. En Puerto Rico existen solo dos programas de este tipo.

En Puerto Rico, los servicios especializados cada día son más escasos y sumado a las dificultades para que las aseguradoras cubran la inversión total de estos caso. A pesar de que a largo plazo esto representaría un ahorro para los planes médicos al evitar incapacidades y las terapias que estos pacientes urgen, los reembolsos de los planes para estos servicios dicta del costo real, lo que suele generar pérdidas para el hospital donde el paciente es atendido.