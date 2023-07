Viral: Madre española escribe emotiva carta al asesino de su hijo

La vida de Josep Boan Rosanes se apagó en agosto de 2020, el joven español, de 20 años, murió luego de que un carro a alta velocidad lo embistiera mientras se movilizaba en motocicleta. Tras lo ocurrido, Asier González fue culpado por la muerte del joven y condenado a dos años de cárcel, pena que no cumplirá en prisión, pues no contaba con antecedentes.

Ante la desolación por la pérdida, la madre de Josep, Maria Pilar Rosanes, decidió escribir una sentida carta y compartirla a través de redes sociales con la intención que González la leyese. Bajo el título de “Carta al homicida de mu hijo”, la mujer española contó como ocurrieron los hechos, cerca al municipio de Finisterre, al norte de España.

La mujer relató que su hijo y su esposo solían pasear en motora, pues era una de sus mayores pasiones, pero aquel desafortunado día un choque con un carro a alta velocidad le ocasionó la muerte.

“Tu osadía, tu temeridad, tu egoísmo, tu falta de respeto hacia todo aquél que no seas tú, han hecho desaparecer de un golpe de acelerador al compañero de clase, al alumno, al futuro profesor de historia, al futuro tío, al futuro padre”, comenzó la madre en su carta.

“La he escrito para tus oídos, que no para tus ojos, los mismos ojos con los que, dijiste a la juez, haber visto las señales de 70 km por hora y la señal de curva peligrosa; los mismos ojos que vieron una sombra, un animal al que debías esquivar (te escucho declarando ante ‘su señoría’, impertérrito, mentira tras mentira) y que por eso invadiste el carril contrario impactando como un misil contra la moto que conducía mi hijo ante la mirada horrorizada de su padre. Los mismos ojos que, según declaraste, vieron a mi hijo tumbado en el arcén de una carretera sin arcén; que no supieron ver a un padre desesperado buscando a un hijo que no encontraba”, continuó la madre, quien aseguró no le importa si el asesino de su hijo lee sus palabras y que tan solo quiere liberar un poco del dolor que siente.

En la investigación se determinó que González conducía a menos de 116 kilómetros por hora, velocidad prohibida. Mismo dígito que lleva tatuado en el brazo: “Saliste del coche y te alejaste todo lo que pudiste, tú y tus dos compañeros. Tú, un enfermero que no socorrió a un herido… ¿O sabías que a la velocidad a la que circulabas, el 116 que luces tatuado en el brazo, y que negaste por segunda vez ante la juez, era imposible que mi hijo hubiera sobrevivido? Nada, no hiciste nada. Ni en aquel momento ni nunca”.

La madre de Joseph también recordó cómo González luego de la tragedia salió a festejar con sus amigos, presumiendo que la vida le había dado una nueva oportunidad: “Quince días después de haber segado la vida a un hombre extraordinario, celebrabas la tuya y publicabas para el mundo la lista de todo lo que harías y que mi hijo ya no podría hacer, sin mostrar ni una pizca de remordimiento”.

“Yo, su madre, una madre huérfana de hijo, deseo que de la vida recojas el fruto que has sembrado, ni más ni menos. Y hago extensivo mi deseo a todos los que, como tú, han conducido y conducen sus vehículos sin ningún respeto a nada ni a nadie. Que hasta el último aliento os persiga la memoria de nuestros hijos”, concluyó Pilar.