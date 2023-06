Ferdinand Pérez muestra cómo es su proceso de tratamiento contra el cáncer

El presentador y analista político Ferdinand Pérez reveló que ya solo le faltan unas ocho radioterapias para culminar su tratamiento contra el cáncer.

Junto con un mensaje de agradecimiento y apoyo que ha recibido por parte de su audiencia en los pasados meses, el exrepresentante compartió un video como ejemplo del proceso del tratamiento que en su caso dura unos 15 minutos.

“Agradezco todo el apoyo y oraciones. Les comparto este video para educar un poco de cómo es la radioterapia que estoy tomando. Dura, en mi caso, unos 15 minutos y no produce dolor, pero tiene efectos secundarios que complican el tratamiento. Los quiero, nos vemos pronto”, escribió Pérez en su Twitter.

La semana pasada, Pérez comunicó que se tendría que tomar un descanso debido a que se encuentra en la etapa final del tratamiento.

“Estoy en la etapa de los últimos 15 días. Ellos (los doctores) dicen que voy a tener que tomar un descanso un poco más largo de lo que había planificado”, anunció el presentador.

Peréz aseguró que se siente bien, pero debido a la radioterapia se le hace difícil comer. “Me siento perfectamente bien de ánimos, de salud, de fuerzas, pero se me hace muy difícil ingerir alimentos y tragar. Es como una infección que tuvieras en la garganta bien fuerte”, dijo.

“En los exámenes que hemos hecho, ya básicamente no se refleja el cáncer. Gracias a Dios y a todas la oraciones. Me siento muy bien, pero esta condición me obliga a retirarme unos días. Si no me ven, ya saben, no es que esté mal, es parte del tratamiento”, añadió.

En entrevista con Metro Puerto Rico, el animador fue enfático en que las oraciones y su Fe en Dios han sido sus mayores aliados para la lucha contra el cáncer.

“Me siento muy bien, me he recuperado muchísimo, todavía los efectos están por ahí porque esto da duro, esto patea duro de verdad. Pero recuperándome muy bien, muy contento, me siento fuerte y ya estoy de regreso en el trabajo”, expresó Pérez.

“Arreguindarme de Papa Dios que es el más importante que me está dando todas las fuerzas, gracias a las oraciones de la gente, con la familia unida que esos son los más importantes en este proceso y mucho trabajo, tengo que seguir trabajando y ocupando la mente, es importante ocupar la mente porque la mente es traicionera. Por ahí vamos, con la ayuda de los médicos, siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones y estamos seguros que muy pronto podremos declarar victoria”, dijo.

Pérez sigue recibiendo tratamiento en el Centro Comprensivo de Cáncer.

“Estoy usando en Centro Comprensivo de Cáncer para atenderme cualquier efecto secundario que me da el COVID y me atiendo con el Dr. Jorge Rodríguez Lugo allá en Ponce con el tema de oncología”, añadió en ese momento.