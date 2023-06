Primera mujer Master of Wine de España llega a Puerto Rico para mostrar las tendencias del vino español

En las bodegas de vinos españoles hay un movimiento de apertura a experimentar en la búsqueda de otros perfiles más allá del gran vino robusto. Una de las figuras que impulsa el cambio es la enóloga y primera mujer española Master of Wine, Almudena Alberca, quien visitó Puerto Rico para mostrar las añadas más recientes del portafolio que maneja como directora técnica del grupo Entrecanales Domecq e Hijos.

En una cata para medios, clientes y educadores del vino, Alberca transportó a los presentes a los escenarios de los viñedos y bodegas de cada vino presentado. Sin necesidad de grandes recursos audiovisuales, armada con su amplio conocimiento y entusiastas relatos, la Master of Wine capturó la atención de cada uno de los presentes en las catas. Fue así como cada sorbo de vino se convertía en un pasaje de viaje a las icónicas regiones vitícolas de España.

Y es que el portafolio que maneja Alberca se extiende desde Ribera del Duero, Rioja y Valdeorras, entre otras regiones. Ella es responsable de crear vinos para más de ocho marcas con presencia en más de cinco Denominaciones de Origen.

La enóloga visitó Puerto Rico, de la mano de B. Fernandez & Hnos. Nacida en Madrid —pero establecida en Salamanca— Alberca forma parte de los poco menos de 400 Master of Wine que hay en el mundo. En España, ella es la primera mujer que logra el título y la única enóloga que lidera bodegas. Ser Master of Wine es el mayor reconocimiento que se puede obtener sobre la cultura, el negocio y la elaboración dentro del mundo vinícola. Master of Wine es una certificación considerada a nivel global, como el máximo referente en el mundo del vino.

La selección para cata que presentó en el restaurante Jamón Jamón en Miramar comenzó con el Aeronauta Godello 2020, un vino blanco de la pequeña región de Valdeorras. Este resultó muy versátil y diferente a lo que estamos acostumbrados a tomar en el renglón de vinos blancos españoles en Puerto Rico. Le siguió La Poda Tempranillo 2020, de Ribera del Duero y luego la enóloga nos transportó a Rioja con un Cosme Palacio Crianza 2018, una de las selecciones más acertadas de la jornada. En la continuación de la cata, retornamos a Ribera del Duero para probar Secreto, 2018. Este es uno de esos vinos que rompen con el paradigma tradicional de esta denominación de origen. Alberca destaca que fueron pioneros en buscar esas otras formas de expresión del vino con Tempranillo en Ribera del Duero. Le siguió en la cata uno de los vinos de más tradición del grupo y de los más conocidos en Puerto Rico, Viña Mayor Gran Reserva 2014, Ribera del Duero. La jornada concluyó con una sorpresa por parte de la Bodega al servir un Secreto Ribera del Duero 2016 de una botella de tres litros. Definitivamente, un vino muy bien logrado que brinda una experiencia excepcional con el tiempo en guarda.

Los vinos fueron excepcionalmente pareados con platos elaborados en la cocina de Jamón Jamón. Todos los vinos de la cata están disponibles en disponibles en El Almacén del Vino.

Alberca está Licenciada en Enología por la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, donde también cursó los estudios de Especialista Universitaria en Viticultura. Además, es Ingeniera Técnica Agrícola por la Escuela Politécnica Superior de Zamora y posee el Advanced Certificate in Wine and Spirits del International Wine & Spirit Centre de Londres. Con más de 15 años de experiencia en la elaboración de vinos, Alberca compaginó sus estudios como Master of Wine durante más de ocho años, con su carrera profesional en distintas bodegas y forma parte de la actual generación de enólogos españoles con vocación internacional. Cuenta además con varias títulos honoríficos o condecoraciones como: “Alcaide de Honor del Museo Provincial del Vino” en su edición de 2018, “Premio a la Mujer Emprendedora” (Asociación Europea de Economía y Competitividad, 2019) , “Cofrade de Honor de la Cofradía de los Nabos de Morcín” (2019). “Sumiller de Excelencia” (2018) “Premio Mujer Hoy” (Revista Mujer Hoy); “Enóloga de Honor de la DO Arribes (2019), entre otros.