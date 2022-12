Rones de Puerto Rico ganan un Emmy por el documental “Sounds of the Rum Capital”

Rums of Puerto Rico

Recientemente en la ciudad de Orlando, se llevó a cabo la ceremonia de los Suncoast Regional Emmy Awards y en esta edición el Programa Rones de Puerto Rico (ROPR), del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), obtuvo el galardón de “Documentary Topical”, por el documental “Sounds of the Rum Capital”.

“Cuando dos de las mayores fortalezas de Puerto Rico, la música y la elaboración del ron, se fusionan suceden estas cosas maravillosas”, comentó Maité Jordán, Directora del Programa Rones de Puerto Rico.

“En el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, nos propusimos lograr grandes cosas para Puerto Rico, y este documental es muestra de ello. Agradecemos a todos los que formaron parte de este proyecto incluyendo a nuestros artistas puertorriqueños y dueños de destilerías”.

Esta celebración musical presentó dos grandes fortalezas de Puerto Rico, la música y la elaboración del ron. “Sounds of the Rum Capital” fue rodado completamente en formato cinematográfico, con talento local y bajo la producción ejecutiva del productor Paco López y su empresa, No Limit Entertainment. Sobre 150 personas fueron parte del desarrollo de este proyecto entre productores, coordinadores de logística, “crew” técnico, montaje y artistas entre otros.

“Le agradezco a todo el personal del DDEC por la confianza que me brindaron para producir este especial. Con este reconocimiento, sin duda alguna, superamos las expectativas que teníamos y me da una alegría enorme saber que el mundo entero vio de primera mano las grandes cosas que podemos crear en Puerto Rico. Solo hay que tener voluntad y compromiso para trabajar en equipo. Gracias a todo el equipo de producción y en especial a Arí Maniel por haber plasmado una pieza de colección que quedará perenne en nuestra cultura”, indicó el productor Paco López.

La dirección del especial estuvo a cargo del reconocido cineasta puertorriqueño Arí Maniel Cruz quien logró cautivar la atención del mercado internacional al mostrar porque Puerto Rico es considerado la Capital Mundial del Ron. “Sounds of the Rum Capital” tiene una duración de 35 minutos y presenta un recorrido por el proceso de elaborar un ron de calidad mundial, a través de imágenes de las 10 destilerías de la Isla, así como de lugares emblemáticos y de importancia histórica, acompañados por la música de importantes figuras de la música puertorriqueña.

Por su parte el director Cruz, añadió “Nos llena de alegría este reconocimiento. Esta pieza se realizó con mucho amor, sacrificio y un gran compromiso con el contenido de la misma. Nuestro más grande agradecimiento para Rones de Puerto Rico y para Paco López. También, para los artistas, músicos, técnicos y el vasto equipo de producción. Le dedico este reconocimiento a mi familia y al gran músico Tito Matos quién junto a sus cómplices de la plena protagonizan el epílogo musical del documental”.

El Gran Combo de Puerto Rico, con su tema “Sin salsa no hay paraíso”, puso el sabor al recorrido por la Casa Bacardí en Cataño. El cantautor Pedro Capó, con su canción “Day by Day”, enmarcó el recorrido por la Hacienda Santa Ana en Bayamón, lugar donde se crea el Ron Del Barrilito.

Como representación femenina, estuvo Kany García desde el emblemático Castillo Serrallés en Ponce con el tema “Mi dueña”. El gran cierre estuvo a cargo de Wisin y su éxito “Que viva la vida”, desde el Cuartel Ballajá en el Viejo San Juan.