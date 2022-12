5 pasos en tu rutina diaria que debes seguir si tienes piel grasa

La aparición de granos, poros dilatados y exceso de brillo en la cara son problemas que podrían indicar que tienes piel grasa y, aunque esto es muy común, debes tener en cuenta algunos cuidados para evitar mayores incomodidades.

Cuando tenemos piel grasa es importante tener una rutina de cuidado de la piel que nos ayude a controlar la producción de sebo, de modo que nuestro cutis no tenga exceso de brillo y tampoco haya brotes de acné.

Todas las personas necesitamos un cuidado específico para nuestro rostro que se adapte a las necesidades específicas que presentamos, pues no se trata de usar un jabón cualquiera y limpiar.

Shutter Stock Cuidado de la piel (Shutterstock)

En el caso de las pieles con exceso de producción de sebo, el uso de jabones no adaptados a la piel, pueden desequilibrar el ph y generar reacciones, así como la intensificación de grasa.

Además, es común pensar que este tipo de cutis no requiere hidratación y humectación, pero al percibir resequedad, la piel puede producir más grasa.

Estos son los hábitos que no pueden faltar si tienes piel grasa

Ten una limpieza adecuada

Uno de los errores más comunes cuando queremos cuidar nuestra piel es que pensamos que mientras más más nos aseamos será mejor. Sin embargo, debemos tener cuidado con esta frecuencia, ya que corremos el riesgo de dañar la capa protectora de la piel y terminamos generando graves problemas, incrementamos la resequedad y podríamos generar brotes de acné.

Cuida el tipo de jabón para tu piel

Selecciona jabones adecuados. No uses el jabón de tocador, pues causará más daño que cualquier otra cosa. Ubica jabones sin detergente y creados específicamente para el cutis.

Cuídate del sol

cuidado de la piel pandemia

Es crucial que no tengamos una exposición al sol directa y prolongadas, siempre debemos buscar formas de protegernos con filtro solar, así como con prendas que nos ayuden a cubrirnos.

No dejes de usar protector solar aunque no veas el sol directo. Los rayos ultravioleta siguen ahí y aunque creas que no te afectan, pueden causar mucho daño.

Hidrata bien tu piel

Es común que las personas no usen hidratación por temor a generar mucha grasa, sin embargo, esto es uno de los pasos más importantes, pues las glándulas sebáceas son más propensas a obstruirse si no hay una buena hidratación, lo cual produce brotes.

Cuida la temperatura del agua

No debemos abusar ni con el frío ni con el calor. Esto puede generar daños en la piel como el debilitamiento de la capa protectora de la piel o irritación.