BoriLicious: Influencia con su sazón boricua

Iván Mulero Ortiz, de 25 años, siempre vio la cocina como algo esencial para ser independiente. Ahora, se llama BoriLicious en redes sociales y vive de su pasión.

“Yo cocino desde bien pequeño. Siempre me gustó ese aspecto de ser independiente. Siempre era un presenta’o en la cocina. Me metía con mi abuela, que fue de las primeras que me enseñó a cocinar”, compartió con El Calce y Metro en el sexto episodio de la serie “Un Datecito con El Calce”.

Para esta entrega de la serie, BoriLicious conversó sobre su vida mientras recorría junto El Calce la Finca Artesanal, en Aguas Buenas, y preparaba una limonada fresca.

El influencer –que no es cocinero pero es conocido por sus recetas en redes sociales– relató que sus abuelas fueron las figuras que le enseñaron a tener esa pasión por la cocina.

Sin embargo, no fue hasta el 2020 que Mulero Ortiz decidió crear su persona en redes bajo “BoriLicious” impulsado por el apoyo de su familia y amistades.

“Yo me llamó Ivan. Cuando empecé a hacer redes, mi nombre estaba Iván Mulero en todas las plataformas. Cuando fui a abrir el Instagram, hablando con los panas míos y con mis amistades, decidimos: si yo voy hacer el Instagram, no me gustaría usar mi nombre, me gustaría usar algo catchy, diferente”, relató.

Asimismo, compartió que para él es bien orgánico generar el contenido para sus plataformas. Confesó que intenta seguir los tendencias, las época o el clima para hacer una receta, pero al final del día hace lo que le apetezca.

Algo importante para el cocinero aficionado es el uso de productos frescos y del país.

“Pienso que es bien importante que la gente explore más y consumir local, de las fincas, de los agricultores, del muchacho que se para en la plaza del mercado, del muchacho que se para en la calle con las yautías, con los aguacates. Hacemos que la comida sea más fresca, más barata también. La gente tiene ese misconception (idea errónea) que es más caro, pero no”, señaló.

Mulero Ortiz también aconseja a sus seguidores sobre cómo comprar con un presupuesto determinado y cómo identificar que los productos sean de Puerto Rico.

“Importante: tienes que ver los precios y ver que los vegetales sean de Puerto Rico porque en los supermercados hay muchas cosas que las importan. Importante: tienes que usar la balanza. Las balanzas no son de adorno”, bromeó.

De igual forma, reconoció que los precios han subido, pero recalcó la importancia de seguir apoyando “lo de aquí”.

Por otra parte, adelantó que el 2023 será un año con muchos proyectos dentro de su marca como BoriLicious.

“Tengo un merch pendiente con el corillo de Happy No Worries”, mencionó.

Igualmente, adelantó que también lanzará contenido en YouTube y explorará la posibilidad de hacer un libro de recetas.

Receta para la Limonada

Ingredientes:

Limones frescos

Agua

Hielo

Syrup*

Jarra

Procedimiento

Cortar y exprimir los limones para sacar el jugo en un envase

Echar hielo en la jarra

Echar el syrup , el jugo fresco de limón y añadir el agua en la jarra

, el jugo fresco de limón y añadir el agua en la jarra Mezclar y disfrutar

*Syrup: Según BoriLicious, el syrup es una mezcla de agua, azúcar blanca, jengibre, orégano brujo y cáscaras de limón que fue hervido y luego colado.