Trigo: una carta de presentación de Valladolid

Valladolid es una ciudad española que cuenta con muchísimos encantos para todos los viajeros. Pero en particular, los amantes de la alta cocina encontrarán allí una joya gastronómica. Se trata del restaurante Trigo que muestra los sabores de la región de Castilla y León a través de los productos de esa tierra.

Su chef Víctor Martín García trabaja de la mano con su esposa, la sumiller y jefa de salón, Noemí Martínez. Ambos ofrecen a los comensales de Trigo la más alta experiencia gastronómica que muestra la región donde ubican. A través de los platos en un menú de degustación maridado con una cuidada selección de vinos, el matrimonio lleva a la mesa una experiencia que ya les ganó una estrella Michelín en el año 2018 —que mantienen— y dos soles Repsol.

Trigo El chef Víctor Martín García y la sumiller, Noemí Martínez son propietarios de Trigo. (Foto: archivo del portal de Trigo) (Del portal de Trigo.)

“Para nosotros la zona lo representa todo. Tenemos mucha suerte de vivir en este territorio que nos aporta tanto. Desde sólido hasta líquido. Desde llevar al plato hasta la copa”, explicó Martínez. De hecho, a lo largo de la cena ella va destacando la procedencia de los alimentos, gran parte de su huerta. Quienes hayan visitado en más de una ocasión el restaurante en el corazón del centro histórico de la ciudad se percatarán que la oferta va variando según la temporada y lo que va ofreciendo la zona.

El chef Martín García no le teme a la complejidad de sus platos cuando se plantea un maridaje con la uva verdejo. Para él no hay barreras en su cocina y mucho menos cuando se trata de crear un menú para maridar con vinos. “Al final siempre hay unos estereotipos creados con el mundo del vino”, explicó en un aparte con Metro al culminar una jornada para un grupo de medios de Puerto Rico en la que pareó sus platos con distintos vinos de Rueda.

“Hemos hecho un menú bastante potente de sabores”, detalló el chef. Metro pudo degustar junto a un grupo de medios de Puerto Rico invitados por el Consejo de la Denominación de Origen (D.O.) de Rueda los platos con diversidad de vinos verdejo. El chef derribó estereotipos sobre el vino blanco de uva verdejo en relación a platos complejos. Fue una experiencia única en la que la sumiller nos transportaba a cada bodega representada en la cena a través de su historia y de su técnica vinícola.

Trigo El director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, Santiago Mora Poveda, y Nelly Cruz, Presidenta de NC&A firma que representa a las D. O. de Rueda y Ribera del Duero en Puerto Rico, comparten con el chef y la jefa de salón de Trigo, Víctor Martín García y Noemí Martínez.

Una segunda visita, en la que optamos por vinos de Ribera del Duero 100 % tempranillo, tampoco dejó lugar a dudas sobre la versatilidad de la propuesta de Martín García que innova respetando lo tradicional de la cocina de su región. El chef va hilvanando su menú desde sorprendentes bocadillos a tomarse con la mano, ensaladas presentadas de forma creativa, emparedados sorprendentes, delicados platos de pescado, carnes cocinadas a la perfección y juguetones postres como por ejemplo uno de verduras.

Cada plato creativo de la cocina encuentra su pareja perfecta en una amplia carta de vinos que presenta lo mejor de España.

“Nosotros tenemos vinos de muchos sitios […] Cuando alguien viene de afuera, tiene que probar lo que ofrece la región tanto en el plato como en la copa”, sostuvo Martínez con el mismo entusiasmo con el que sirvió cada copa durante la cena.

Una velada que no era distante para el chef, quien ha estado en Puerto Rico colaborando en cenas especiales. “Hay una yerba que me llama mucho la atención desde la primera vez que lo probé que es el recao”, confiesa Marín García en un aparte con Metro. Además, de la pesca en Puerto Rico ha trabajado con el cartucho, un pescado que identifica con el trabajo culinario que realiza en España. “La cocina de Puerto Rico es una cocina copiosa. Cuando voy siempre me gusta utilizar el pescado porque con el vino de Rueda le va muy bien”, relató el chef.

La pareja de propietarios se complementan a la perfección en su exitoso proyecto. Trigo abrió sus puertas en agosto de 2007. El hecho de ser matrimonio y trabajar juntos en un proyecto exitoso es un “modo de vida”, según lo describe la sumiller y jefa de salón.

Lo cierto es que la pareja lleva años en una danza profesional que les ha resultado armoniosa. Nada cercano a lo que cuando eran unos chicos de 16 años pensaba Martín García, quien le decía a su novia que apenas se verían cuando emprendiera profesionalmente. Hoy, Victor y Noemí pasan —profesional y personalmente— casi todo el tiempo juntos. Una combinación que los visitantes de Trigo aprecian en cada bocado, cada sorbo y cada sonrisa.