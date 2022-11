Desborda el entusiasmo por los vinos españoles en extensa muestra para el mercado de Puerto Rico

Apenas ocho meses después del lanzamiento en Puerto Rico de una intensa campaña para dar conocer la gran variedad de vinos de las Denominaciones de Origen (D.O.) Ribera del Duero y Rueda, la respuesta de los amantes del vino español ha sido tan entusiasta que una misión de bodegueros españoles aterrizó en la Isla para mostrar personalmente sus etiquetas.

Sobre 200 personas, entre importadores, distribuidores, representantes del sector de hotelería y restaurantes y otros relacionados al mundo del vino, se dieron cita a la primera gran muestra en conjunto de los Consejos de las D.O. Ribera del Duero y Rueda en Puerto Rico celebrada en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, el pasado lunes, 14 de noviembre.

Vinos Rbera del Duero y Rueda (Johnny De Los Santos)

Desde Castila y León, España, arribó a la Isla una delegación de bodegueros, acompañada por Pablo Baquera Peironcely, y Arancha Zamácola Feijó, responsables de mercadeo y comunicación de la D.O. Ribera del Duero y de la D.O. Rueda, respectivamente.

Vinos Rbera del Duero y Rueda (Johnny De Los Santos)

Un total de 59 bodegas mostraron sus variedades de vinos a los cientos de invitados que se dieron cita en el salón Miramar del Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino. El espacio se dividió estratégicamente para presentar de un lado las bodegas con representación local, es decir las que ya se consiguen en el mercado boricua, y del otro aquellas disponibles para ser representadas.

Los invitados pudieron degustar los vinos, mientras los propios bodegueros o sus repesentantes les compartían detalles sobre la elaboración y particularidades cada uno.

Por la D.O. Ribera del Duero se presentaron 36 bodegas; 21 con representación local y 15 que aún no cuentan con importador. Mientras que, la D.O. Rueda, mostró 23 bodegas de las cuales 11 tienen representación local y 12 están disponibles.

Además de dar a conocer sus vinos, el grupo procedente de España participó de actividades de inducción en el mercado local. Es así como, antes de la muestra de vinos, atendieron a una presentación acerca del Mercado del Vino en Puerto Rico a cargo de Amber Rivera, Sumiller y Embajadora de las D.O. Ribera del Duero y Rueda en Puerto Rico y Nelly Cruz, Presidenta de NC&A, firma local de relaciones públicas para ambas marcas.

Al día siguiente, el grupo tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por distintos puntos de venta de vinos ubicados en el área metropolitana, como un ejercicio de inmersión con el propósito de conocer mejor el mercado y el consumidor puertorriqueño.

Todas las acciones de los pasados días forman parte de la campaña ‘Comparte la pasión de España’ que inició en marzo de 2022 y que tiene como propósito dar a conocer ambas regiones entre el público local, así como sus amplios catálogos de vinos. La muestra de esta semana demostró cómo vinos que en marzo de este año no estaban en Puerto Rico, ya cuentan con distribuidor en la Isla.