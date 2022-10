The Market Brunch Green: promueve la sostenibilidad y el bienestar en la isla

The Market Brunch Green

Más de 20 diseñadores, artistas y artesanos locales se reunirán en la cuarta edición de The Market Brunch Green, enfocados en exponer marcas sostenibles y de bienestar en la isla.

El escenario será en el espectacular Atrium de La Concha Resort, hospedería que una vez más abre sus puertas para el desarrollo de The Market Brunch, presentando con un concepto Pop Up & Show Up.

Dentro de su oferta de entretenimiento; el evento iniciará con una magistral clase de yoga al aire libre la cual será guiada por la puertorriqueña Nayda Fernández; experimentada maestra de yoga, coach de bienestar y prácticas holísticas; además tendrán otra invitada especial; Paula Landrón quien los convida a unirse a mover el cuerpo con un taller creado especialmente para la ocasión denominado “Breath & Dance”. Los asistentes también podrán disfrutas de diferentes estampas en pasarela, hacer shopping y a la vez se deleitarán con la extraordinaria propuesta de brunch de The Loft Beach Front, restaurante ubicado en el segundo nivel de La Concha Resort.

En esta edición quien inundará el espacio de buena música será la DJ Paulina Del Mar mejor conocida como Dj Pow.

Las primeras 50 personas en llegar podrán disfrutar de un refrescante cóctel cortesía Grey Goose Essences.

El evento es abierto al público en general, y por supuesto, el miembro más querido del hogar ya que es pet friendly; no olvides tu yoga mat.

La entrada es gratis registrándote en el siguiente enlace https://bit.ly/3xjxsIq

Para separar su espacio y disfrutar un descuento en la experiencia culinaria le invitamos a hacer su reservación en la plataforma OpenTable en el siguiente enlace https://bit.ly/3dEbau7

El costo por comida y bebidas es adicional; al igual que el self parking que tendrá un flat rate de $7 dólares en el multipisos de la hospedería La Concha Resort.