Unidos para apoyar damnificados de Fiona

La moda, restaurantes y la industria hotelera se unen para ayudar a las familias afectadas por el paso del Huracán Fiona.

Aryam Diaz, Miss Mundo PR 2021; Franshelys Agostini, Miss Petite Mesoamerica PR 2023; y exguerrera Solimar Figueroa, en conjunto con Fairmont El San Juan Hotel, Foxwoods El San Juan Casino y los restaurantes Riva y Meat Market se unieron al grupo de voluntarios de Hype House events PR, PRDAO y PR blockchain dirigido por los influencers puertorriqueños Debernise Nieves y Roberto Perez para recolectar artículos de primera necesidad a ser distribuidos en las comunidades más afligidas.

Los mismos serán recogidos durante una serie de eventos benéficos libre de costo. El sábado a partir de las 7:00 pm se presentará a cabo Runway for a Cause coordinado por Tiny World Model presentando diseñadores locales, inspirados en el New York Fashion Week.

La pasarela, que se llevará a cabo en en The Lobby del hotel de Isla Verde, expondrá las propuestas creativas de Sanel Rivera, Sunflower Waves, Janco by Juan Colón y Androgynous Models.

Luego, a partir de la 11:00 pm las puertas de Club BRAVA abren para Hype Saturdays Aid Team Edition.

El domingo DJ J.A.V. y Mailawson de Argentina amenizarán El San Juan Beach Club a partir de la 1:00 pm.

Los recaudos serán distribuidos en pueblos a visitar a partir del lunes que incluyen: Comerio, Cayey, Hormigueros, Aguas Buenas, Lajas, San Sebastián,Villalba, Guayanilla, Patillas, San Lorenzo, Yabucoa y Las Piedras. Para más detalles acceda: elsanjuanhotel.com