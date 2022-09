Sin un brazo y sin límites, ‘Tito’ lleva a la cima a ‘Tu deliciosa croqueta’ en Miami

Al cubano José Carlos González le falta un brazo, pero no inteligencia para emprender y vivir sin límites. ‘Tito’ es muestra de superación: hoy resulta dueño de su empresa con tan solo 31 años.

Luego de perder su trabajo en plena pandemia, optó por vender a sus amistades innumerables croquetas; buscó soluciones a la circunstancia y detectó en sus creaciones un camino productivo.

“Como todo inmigrante, debo reconocer que establecer mi propia marca no ha sido un camino fácil. Fregué carros, fui chofer, y deambulé por varias empresas. Fue una época en la que aprendí que hay que tener voluntad y buena actitud para asumir cualquier desafío, si no es así, es muy difícil prosperar”.

Emprendimiento ‘Tu deliciosa croqueta’

Al dar vida al emprendimiento ‘Tu deliciosa croqueta’ en Miami, figuras públicas han pasado por el lugar. Entre ellos, Yotuel, del dúo Gente de Zona, la estrella del rap cubano, quien ha etiquetado como “La verdadera croqueta cubana” a sus productos.

En declaraciones con Diario Las Américas, describió lo que comercializa: “Mi producto constituye una mezcla muy interesante, que fusiona la croqueta cubana y la española. El estilo español es más suave, y el cubano es mucho más duro y compacto, y mi croqueta está en el medio”.

El triunfo del cocinero ha sido tal por su variedad, juega con pollo, chorizo, bacalao, espinaca, queso y hasta jamón.

“Tanto fue el éxito de este producto que tuve que expandir mis servicios, para ofrecer lo que los cubanos llamamos ‘mesas de picaderas’, que son estaciones donde los comensales de una fiesta o evento pueden disfrutar de embutidos, quesos, algunas frutas seleccionadas, jamones, y una de nuestras creaciones más pedidas que son los sándwiches de croqueta”.

Libertad financiera

En la actualidad, José Carlos, quien cruzó al país en 2014 desde México, no es empleado. Ahora, es empleador, empresario independiente en expansión. “Me falta un brazo, pero no me pongo límites, y ahí radica el éxito”.

Reconoció: “Hoy en día puedo vivir de lo que produce mi marca, gracias a la calidad y la entrega que nos caracteriza. No escatimamos en el costo de los ingredientes de la croqueta, y esa ha sido una de las claves del éxito”.

Frases como la expuesta por el artista Yotuel ha tomado en cuenta. “Frases como esas las he convertido en nuestro eslogan y son las que me impulsan a seguir creciendo porque esta pasión no nació de un día para otro. En Cuba era cocinero y dulcero. De niño me atraía la gastronomía, por eso estudié elaboración de alimentos y pude profesionalizar ese talento que hoy desarrollo en Miami”, destacó.