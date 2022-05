OPA! cocina auténtica griega en Guaynabo

Inspirado en el país y la cultura gastronómica de su familia, Alexander Lignos, propietario de OPA!, desarrolló el concepto de este exquisito espacio que transporta al comensal a las míticas islas griegas, esto en colaboración con el chef griego Alexandros Kardassis, quien ha sido reconocido como uno de los “Top Ten Chef de Atenas” con cinco reconocimientos Michelin, Great Food & Value.

El chef a cargo de ejecutar magistralmente la encomienda es el puertorriqueño Fernando Soto con más de 23 años de experiencia en Puerto Rico, Florida e Isla Vírgenes.

La atractiva propuesta gastronómica incluye recetas de la familia Lignos natural de Karterados, un pintoresco pueblo de Santorini, las cuales son confeccionadas con la mayoría de los ingredientes frescos e incluso también los postres se preparan en la casa.

De hecho, el padre de Lignos, el chef griego Lefteris Lignos, llegó a Puerto Rico en el año 1973, donde estableció Zorba the Greek, el primer restaurante griego en la isla.

“Todo lo hacemos en la casa from scratch”, aseguró Lignos en entrevista con Sabrosía.

Uno de platos emblemáticos es el Moussaka Bytes (El Moussaka es un pastelón griego elaborado con papas, berenjena, carne de res y salsa bechamel griega). De igual forma, las famosas Keftedes (las albóndigas griegas) que se hacen diariamente, figuran entre los platos favoritos de los griegos que residen en la isla. Asimismo, la salsa Tzatziki (confeccionada con yogurt, pepinillo y ajo) se hace todas las mañanas, y la ensalada griega, para la cual se cortan los vegetales al momento, garantizando la frescura de todos sus ingredientes.

De las entradas principales, OPA! Greek Kouzina pone a disposición del comensal: los Mejillones a la griega, mejillones salteados en una exquisita salsa griega; el Souvlaki Gyros de cordero, pollo, cerdo y res; la Ensalada griega tradicional elaborada con tomates, pepinillos, cebolla, pimientos, aceitunas, alcaparras y queso feta, mezclados con aceite de oliva 100% griego (aceite que puede adquirir en el restaurante para llevar a casa); una versión del pastelón Classic Moussaka (receta de la familia Lignos); las croquetas rellenas de Moussaka, todo el sabor del tradicional pastelón griego, pero en un solo bocado; el Fava Hummus, tradicional plato de la isla de Santorini confeccionado con favas molidas, con aceite griego y cebollas caramelizadas; el Pulpo a la Brasa a lo Santorini, con aceite de oliva y orégano (que se cocina en su totalidad en el restaurante); el Filete de Dorado con aguacate, marinado como en las islas griegas, el cual se prepara a la parrilla; los Zucchini Chips con salsa tzatziki; y el Kritharoto Saganaki Shrimp, una versión del risotto griego con camarones, salsa de tomate y queso.

De los postres se recomienda, el budín de nueces servido con mantecado de vainilla; el Cheesecake Baklava, que consiste en una mezcla del tradicional cheesecake con el Baklava Griego; y la tarta de chocolate con blueberries que confeccionan todas las mañanas.

En términos de las bebidas, ofrecen varias etiquetas de vinos importados desde Grecia con carácter de exclusividad, servidos por copa o botella, desde la famosa uva de Santorini Assyrtiko, el Xinomavro (la uva más conocida de Grecia), y el Cabernet Griego Negoska , entre otros.

Aparte de estas etiquetas exclusivas de vinos —que también podrá adquirir en el restaurante para extender la experiencia en casa—, la barra dispone de refrescantes cócteles como la Margarita Frozen, representando el Mar mediterráneo; la OPA! Rita on the Rocks, una Margarita a las rocas con el color del agua del mar de Santorini; el Cucumber Mojito-Mojito de pepinillos, menta, jugo de limón y ron puertorriqueño; Atenas, la versión de OPA! del tradicional Manhattan; OPA! Martinis de Old Fashion, pepinillo o café y El Santorini Sunset-Vodka, una mezcla con jugo natural de china y limón, que al llegar a la mesa se torna anaranjado como los famosos atardeceres de Santorini.

OPA! Greek Kouzina sienta hasta 66 personas y cuenta con una barra y una terraza al aire libre, que “transporta” al comensal a disfrutar de las famosas “puestas del sol”, en uno de los grandes destinos turísticos del Mediterráneo.

Para mayor conveniencia también ofrecen el servicio To Go, que permite ordenar por teléfono y recoger en un área destinada para este propósito.

El restaurante está ubicado en Plaza Real en Guaynabo y abre de martes a jueves de 12:00 pm a 9:00 pm, viernes y sábados de 12:00 pm a 10:00 pm, y los domingos de 1:00 pm a 8:00 pm.