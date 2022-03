Tello Mex: Una experiencia única en Cataño

México y Puerto Rico se fusionan en un mismo espacio para brindar al comensal la experiencia de disfrutar de ambas culturas en un solo lugar. Así nace la propuesta gastronómica de Tello Mex, en el segundo nivel del restaurante Don Tello, ubicado en la avenida Las Nereidas en Cataño.

El restaurante familiar de dos niveles se apresta a inaugurar oficialmente el concepto de Tello Mex con menú mexicano, para complacer a la asidua clientela con platos de la cocina internacional.

El espacio que también está disponible para reuniones de negocio, eventos privados y cumpleaños, cuenta con una vista privilegiada hacia el malecón, y una terraza al aire libre con una espaciosa barra donde se elaboran refrescantes cócteles diseñados con recetas exclusivas para la carta de coctelería de Tello Mex.

A tono con el concepto mexicano, la decoración promueve un ambiente vibrante y entretenido, perfecto para disfrutar de los deliciosos platos del chef Christian Torres.

Nuggets de aguacate con una salsa chipotle, burritos tripletas con tres proteínas (churrasco, pollo y camarones), cerveza de barril y margaritas con sabores exclusivos de la casa (melón, mangó, jalapeño, parcha y una fusión con sangría), son tan solo algunos de los deliciosos ofrecimientos para el deleite del paladar.

Del amplio menú, Torres recomendó las Chalupas con ensalada de langosta en una plantilla de maíz suave; Tacos pa’l corillo, que son 12 tacos con cerdo o pollo; el Burrito vegetariano relleno con nuggets de aguacate y vegetales salteados; Burrito Tello Mex relleno de pollo, churrasco y queso mozzarella, con un topping de ropa vieja y queso gratinado, acompañado de totopos.

Restaurante Don Tello Restaurante Don Tello yTello Mex. Cataño. Foto Dennis A.Jones Metro PR 18 de marzo de 2022 (DENNIS A. JONES)

Otro de los atractivos de Tello Mex es que cuentan con sus propias salsas picantes artesanales, disponibles con una variedad de sabores, las cuales también puede adquirir para disfrutar en casa.

En homenaje al utuadeño Eleuterio Díaz, mejor conocido como Don Tello (abuelo de Luis Ruiz, hijo de los propietarios Rosa Díaz y Jorge Ruiz), el restaurante preserva el nombre de Tello pero con la abreviatura del país mexicano (Mex), para diferenciar el concepto del original, que se ha distinguido por los pasados 17 años con su propuesta de cocina puertorriqueña.

“Don Tello era una gloria en Utuado. Era muy querido por los utuadeños”, contó Ruiz sobre su abuelo.

En tanto, no pueden faltar los platos más ovacionados del restaurante Don Tello (en el primer nivel), tales como: el Chillo fresco entero; las chuletas Can Can; la ensalada de pulpo; cabrito; pastelón de amarrillo; carne guisada; fricasé de pollo; y las patitas de cerdo con garbanzos que preparan todos los jueves.

“Don Tello y Tello Mex son una experiencia. Este restaurante es único porque combina dos tipos de ambientes totalmente diferentes para complacer todos los gustos. Además pueden sentarse a disfrutar de la comida y bebidas con una vista panorámica espectacular hacia el mar y hacia el Viejo San Juan, mientras se ve caer el atardecer”, describió Ruiz, quien funge como gerente de operaciones.

Para culminar la inolvidable experiencia, se recomienda el sabroso flan de coco de postre o los churros servidos con un cremoso helado de vainilla.

Más información sobre Tello Mex

Los jueves cuentan con música de los años ochenta y happy hour de margaritas a las rocas.

Los viernes música de disc jockey (Dj) a partir de las 6:00 de la tarde.

Sábados alternos ofrecen música variada en vivo.

El horario de servicio es de jueves a sábado de 12:00 del mediodía a 10:00 de la noche y domingos de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde.

Tanto Tello Mex como el restaurante Don Tello están disponibles para celebrar eventos privados y cumpleaños.

Para más información puede llamar al 787-788-6607 y 787-788-1951. Están localizados en la avenida Las Nereidas #36, frente al terminal de las lanchas de Cataño.

Restaurante Don Tello Restaurante Don Tello yTello Mex. Cataño. Foto Dennis A.Jones Metro PR 18 de marzo de 2022 (DENNIS A. JONES)

