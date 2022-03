Sabores celestiales en Luna Montuna en Barranquitas

“Ese toro enamorado de la luna

Que abandona por la noche la maná

Es pintado de amapola y aceituna

Y le puso campanero al mayoral”

Las coplas del compositor y músico español Carlos Castellano Gómez, cobran un interesante matiz en el restaurante Luna Montuna de Barranquitas, cuya propuesta gastronómica está inspirada en las fases de la luna. Curiosamente el toro también está presente en el restaurante. El toro es un asador de carnes que tiene la forma del poderoso herbívoro.

Empero, la propuesta de Luna Montuna es variada y se expresa en una sinfonía de sabores capitaneada por el chef Juan Pablo Montoya alias ‘Juanpi’, en perfecta armonía con una creativa carta de cócteles conceptualizada por el mixólogo Anibal Rosado, que se disfruta con una vista panorámica hacia las montañas de Comerío.

Por las noches, el salón comedor con amplios ventanales y terrazas al aire libre, se transforma en una especie de “observatorio” de la luna llena y las estrellas, recreando la atmósfera idónea para embelesarse con cualquier acontecimiento astronómico. Así surgió la emblemática etiqueta en las redes sociales: #relaxenlamontaña.

Luna Montuna

“Mi cocina es un taller creativo para cocineros emergentes porque tengo el firme compromiso de crear más oportunidades para los jóvenes. Me especializo en comida buena, bien presentada y hecha con buena ejecución, apoyado por los agricultores locales, productos locales e ingredientes frescos”, manifestó Montoya en entrevista con Sabrosia.PR

Juanpi —quien fue educado en Europa— destacó que el secreto estriba en el dominio de lograr una buena fusión y balance de sabores.

“A mí me encanta la barra cruda pero hacemos de todo un poco. Mi propuesta es bien sencilla porque soy bien down to earth, y creo que a la gente le ha gustado lo que estamos haciendo. Se trata de home comfort food clásica pero con toques modernos. Esto es lo que realmente me divierte”, compartió Juanpi.

Durante nuestra visita, tuvimos la oportunidad de degustar los deliciosos ñoquis de amarillos asados con una crema de cilantrillo servidos con pan de la casa, un híbrido entre el pan foccacia con pan sobao; un refrescante poke de atún con piña y aguacate; pulpo planchado a la gallega servido con papas bravas; y unos exquisitos piquillos rellenos con chorizo cantimpalo y queso manchego con un salsa de wasabi.

Luna Montuna

El restaurante no cuenta con un menú fijo porque semanalmente se cambian las alternativas, lo que garantiza la frescura de los alimentos.

Wanda Couvertie y Luis Figueroa son los propietarios de Luna Montuna, ubicado en el sector La Puntilla.

“Esta era una casa de campo para disfrutar de paz y tranquilidad que transformamos en un restaurante porque es lo que queremos que experimenten los que nos visiten, mientras disfrutan de buena comida y buena coctelería. Nos complace que se sientan como en su casa y en familia”, aseguró Couvertie.

Aunque Luna Montuna cuenta con una cava de vinos y una gran variedad de etiquetas, ciertamente la coctelería robustece la experiencia porque cada uno de los cócteles ostenta su propia “personalidad”.

Entre los cócteles más aclamados figura: Lujuria Montuna , un cóctel a base de ginebra y parcha natural con un toque de melocotón que se sirve en una copa en forma de un torso de mujer; Relax en la montaña , una versión de la tradicional mimosa con sabor a parcha; Eclipse una versión del martini pero de tembleque con coco, perfecto como digestivo; Luna Llena una versión de la margarita, que se caracteriza por ser servida en un envase de cristal colgante cuya base tiene forma de luna; y la Poción de Amor , una versión boricua del whisky sour que se prepara con jugo de acerola de la casa. La Poción de Amor se entrega en la mesa en un envase de cristal sellado, pero a diferencia de los otros cócteles, es el propio consumidor quien lo sirve en su copa en forma de flor. La idea es echar en la copa su propia “poción de amor”.

“Queremos que las personas salgan de la rutina y disfruten del campo para despejar la mente. Aquí se van a sentir como si estuvieran en otro lugar”, destacó Rosado, quien está a cargo de la barra.

De igual forma, las dulces tentaciones confeccionadas en la casa, como los buñuelos de calabaza o el tres leches, llevan al comensal a disfrutar de los astros en cada bocado.

Otro de los atractivos del lugar es que cuenta con un área al aire libre con una barra independiente, disponible para eventos privados. En este espacio sientan de 35 a 40 personas aproximadamente.

Más que un restaurante, Luna Montuna es un oasis para disfrutar de una experiencia gastronómica celestial, que bien merece la pena repetir todas las veces que sea posible. ¡Todo es sabroso!

Información relevante: