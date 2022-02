Conoce lo que es el SOCIAL Gastro Series

Si eres amante de la gastronomía debes separar un espacio mensual en tu calendario, ya que el hotel Condado Ocean Club dio inicio al SOCIAL Gastro Series .

¿De qué se trata? Se trata de una experiencia variada de eventos mensuales inspirados en distintos lugares o elementos relacionados al buen comer. Estos eventos dedicados a la alta gastronomía se efectuarán en el restaurante SOCIAL y el whiskey bar JADE.

La primera de las veladas fue una cena maridaje de cinco cursos que contó con el peritaje del reconocido Master Sommelier, Will Costello, quien estuvo a cargo de la selección de vinos de Ambrosia Fine Wines. Costello, quien cuenta con la acreditación del American Chapter of the Court of Master Sommeliers y fue nombrado entre los Top New Sommeliers 2013 por la revista Wine & Spirits, estuvo en el evento interactuando con los comensales sobre la selección de vinos para la ocasión.

Social Master Sommelier Will Costello y Chef Ramon Cruz. (Johnny De Los Santos)

La cena tuvo como primer curso una crema de coliflor con aceite de trufas y pan focaccia junto a una copa de Miquel Pons Cava Gran Reserva Brut Nature, 2015; seguida de una ensalada de maché con queso manchego bourbon de manzana verde y nueces tostadas acompañada con Kynsi Bien Nacido Pinot Blanc Santa Maria Valley, 2019 y Miller Family Optik Chardonnay (Block N.11), 2019. El tercer curso fue un risotto de vino tinto y remolacha con queso de cabra batido y cebollines junto con Kynsi Bien Nacido Pinot Noir Valle de Santa María, 2018 o Familia Miller Optik Pinot Noir (Bloque 42B), 2019. Luego se sirvió un lomo de ganado grass fed de Nueva Zelanda con puré de papas y puerros, salsa de vino de Oporto y chalotes crujientes de la mano de Familia Miller Optik Syrah (Bloque 49A), 2019 y Bien Nacido La XO Reserva Syrah Valle Santa María, 2018. Para culminar, se degustó una tarta de chocolate y trufas con anacardos con miel, gel de albaricoque y nieve de coco elaborada por el Chef pastelero Edgardo Quiles, acompañado de Montrubí Gaintus Sobremadurado, 2016.

Social (Johnny De Los Santos)

“En este nuevo año damos comienzo al calendario de eventos de Condado Ocean Club con una innovadora propuesta gastronómica que incluirá exquisitas cenas, pareadas con vinos y licores, y que estarán llevándose a cabo una vez al mes. Para SOCIAL Gastro Series el menú será uno inspirado en sabores internacionales, mientras que las cenas Omakase, como es característico de este estilo, serán agradables sorpresas al paladar de los comensales”, comentó Albert Charbonneau, gerente general de Condado Ocean Club.

