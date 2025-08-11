¿Se quedará? Mimi Pabón se luce como animadora de Pégate al Mediodía

La comunicadora y vloguera de viajes, Mimi Pabón, fue la primera invitada a Pégate al Mediodía, programa que tendrá una serie de animadoras invitadas tras la salida de Jailene Cintrón la semana pasada.

A través de las redes sociales, específicamente en Instagram, el programa compartió un video de la llegada del Pabón al estudio. De inmediato, varios usuarios aplaudieron su participación y pidieron que esta se quede.

Ojalá la dejen ella se lo merece ♥️ y talento tiene demás

¡Qué bueno ver a @mimipabon y a @nataliariverapr juntas de nuevo!

Me encantó el dúo de @mimipabon y @nataliariverapr

Mimi Pabón bienvenida bella!! ¿Cuándo firmas contrato?

Pabón estuvo presente durante el programa, que durante estas semanas tendrá varias invitadas que serán evaluadas para ser la nueva animadora.

¿Qué pasó con Jailene Cintrón?

La animadora Jailene Cintrón se despidió la semana pasada del programa “Pégate al mediodía” luego de ocho años de participación en el espacio televisivo que se transmite por Wapa TV.

Acompañada por Natalia Rivera y Alfonso Alemán, quien realiza el personaje de “El Guitarreño”, Cintrón se despidió del público agradeciendo a las personas que la acompañaron durante estos pasados años.

Según se indicó mediante un comunicado de prensa, Cintrón se dedicará a su proyecto “Mujer Pa’ Ti”.

“Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que desde un principio me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al mediodía, esa confianza y el profundo carriño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que Pégate al mediodía y Wapa serán siempre mi casa”, expresó en declaraciones escitas.

Por su parte, la productora Gilda Santini expresó unas palabras de agradecimiento a Cintrón por el trabajo realizado durante los pasados años.

“Ella vino por un tiempo y se quedó por ocho años consecutivos que han sido de gran bendición para todos. Estoy feliz por ella porque seguirá dedicada a uno de los proyectos que más ha cuidado a través de los años. Valoro su amistad y agradezco el tiempo que nos dedicó a sus compañeros y a todos los que nos reciben a diario en sus hogares. Definitivamente, cuenta con nuestro apoyo y siempre tendrá las puertas abiertas en Pégate al mediodía”, dijo Santini.