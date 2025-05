Zamira Mendoza revela vínculo especial con Jailene Cintrón

Un momento muy emotivo se vivió esta mañana en El Circo de La Mega (106.9 FM) cuando la meteoróloga Zamira Mendoza reveló que su segundo nombre es en honor a una de las cantantes más queridas de Puerto Rico.

La reportera del tiempo de Telenoticias (Telemundo), quien está sustituyendo a Roberto Cortés en el espacio radial, compartió que su segundo nombre es “Jailene”, en honor a la cantante Jailene Cintrón, quien los jueves es la animadora de El Circo junto a Antonio Sánchez “El Gangster” y José Vallenilla “Funky Joe”.

PUBLICIDAD

“Para aquellas personas que no saben, me llamo Zamira Jailene porque Jailene Cintrón estaba mega pegada cuando yo era chiquita y, obviamente, mami tuvo que ponerle el Jailene en algún lado”, expresó Mendoza previo al informe del tiempo y el tránsito en El Circo.

Por su parte, Cintrón se mostró muy emocionada al conocer este dato de la meteoróloga e indicó que es un honor compartir nombre con ella.

“Eso emociona a uno, porque es saber que tu mamá conocía y apreciaba el trabajo de uno. Agradecida por ese honor. Me siento honrada y gracias por compartirlo, me has dado una noticia bien bonita esta mañana”, expresó Cintrón.

Mendoza, quien también es microbióloga, inició su carrera en los medios de comunicación en 2018 como parte de un canal de televisión regional, que luego pasó a llamarse Edición Digital Puerto Rico (Univision). Hoy es una de las figuras principales a las cuales los puertorriqueños siguen para conocer sobre las incidencias del tiempo, especialmente ahora que estamos a punto de comenzar la temporada de huracanes.

A finales del 2023, terminó sus estudios en la Universidad Estatal de Mississippi (MSU, por sus siglas en inglés).

“El lograr convertirme en meteoróloga era una de mis metas desde hace tiempo. Vivimos en una isla vulnerable a tantos desafíos atmosféricos que para mí era importante certificarme para mantener al público bien informado”, dijo en entrevista con Metro Puerto Rico en ese momento.