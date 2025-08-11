Miss Universe España estará en la final de Miss Universe Puerto Rico

La recién coronada Miss Universo España 2025 estará en Puerto Rico esta semana como parte de lo que será su preparación para el certamen internaciones que se llevará a cabo a finales de noviembre en Tailandia.

Se trata de Andrea Valero, quien fue la ganadora del certamen en España y que estar;a representando al país el 21 de noviembre.

Originaria de Galicia, Andrea obtuvo su título el pasado 30 de junio y se ha destacado por su carisma, liderazgo y faceta como empresaria y emprendedora. Es fundadora de una compañía de experiencias vacacionales de lujo y creadora de la organización sin fines de lucro Alas por Ellas, dedicada a brindar apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Durante su estadía en la isla, Andrea participará en un programa intensivo de preparación en diversas áreas, bajo la dirección de Miguel Deliz, director ejecutivo de Miss Universe Spain.

Como parte de su visita, la reina será invitada especial en la gala final de Miss Universe Puerto Rico 2025 que será este jueves, donde compartirá con el público y las candidatas que aspiran a representar a Puerto Rico en el escenario internacional.

Tras su paso por Puerto Rico, Andrea continuará su gira de medios en Miami y Nueva York, fortaleciendo su proyección internacional rumbo al certamen universal.

“Puerto Rico será un escenario clave en mi preparación, no solo por la calidad de sus profesionales, sino por la calidez de su gente. Estoy emocionada de aprender, crecer y vivir esta experiencia única”, expresó Andrea Valero.

Preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2025

La noche del domingo, Wapa Televisión, junto a la organización de Miss Universe Puerto Rico, transmitieron la competencia preliminar desde el emblemático Teatro Alejandro Tapia y Rivera, un vistoso espectáculo en el que las delegadas demostraron su proyección, evolución y presencia.

La noche, que contó con la animación de Nicole Chacón y la participación especial de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, presentó a las beldades en su primer desfile en traje de baño y vestido de gala. Además, los televidentes pudieron conocer más detalles sobre cada una de las aspirantes. Al inicio de las transmisión, las 23 delegadas realizaron su primera pasarela con elegantes vestidos de color azul, fucsia y violeta con diversos cortes y patrones confeccionados por: Nicole Rodriguez, Rinaldi Droz, Jose Julia Agosto y Juan Carlos Collazo. Luego, realizaron el desfile en trajes de baño, diseñados por Lorel Aurora y su línea Mare Cheia, donde el morado y rosa fueron el eje de atención.