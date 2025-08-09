Fania Records rinde homenaje a Eddie Palmieri con un especial en su canal de YouTube

Fania Records anunció un homenaje especial a Eddie Palmieri, el “Emperador de la Salsa”, que se transmitirá a través de su canal de YouTube hoy sábado y mañana domingo.

Este tributo celebra el legado de uno de los músicos más influyentes en la historia de la salsa y el latin jazz. Palmieri, fallecido el 6 de agosto de 2025, dejó un impacto duradero en la música latina, un legado que sigue vivo a través de sus composiciones y su influencia en generaciones de artistas. El homenaje, que se transmitirá entre tres y seis de la tarde de sábado y domingo, promete ser un recorrido emotivo por su carrera, sus logros y su profunda conexión con la música caribeña.

El homenaje de Fania coincide con el que el viernes en la noche realizó Bad Bunny durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico.

En una entrevista reciente con Metro Puerto Rico, el profesor e investigador Carlos Cataño Arango, experto en comunicación y cultura, reflexionó sobre el impacto de Palmieri. Cataño destacó que la música de Palmieri no solo definió una era, sino que también abrió puertas para nuevos músicos y artistas latinos. “No podemos hablar de salsa sin pensar en Palmieri”, afirmó Cataño, subrayando la trascendencia del músico en la creación y expansión de la salsa y el latin jazz desde Nueva York en los años 60.

El académico explicó que a lo largo de su carrera, Palmieri fue un innovador al fusionar el jazz con la salsa, creando un sonido único que influenció a artistas de diversas generaciones. Su habilidad para combinar su formación académica con los sonidos del barrio le permitió redefinir el concepto de salsa, llevando este género a nuevos horizontes.

El homenaje de Fania a Palmieri será una oportunidad para revivir su música y reconocer su legado como pilar fundamental en la historia de la música latina. Este tributo asegura que su influencia perdurará en las generaciones venideras.