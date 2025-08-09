Bad Bunny rinde homenaje a Eddie Palmieri durante su concierto en el Choliseo

Parte de la presentación de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, "No me quiero ir de aquí".

El exponente urbano Bad Bunny tomó un momento de la función del viernes de su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot para rendir homenaje al fenecido compositor y pianista Eddie Palmieri.

A través de las redes sociales se compartió el video donde se puede apreciar el momento en que la orquesta que acompaña al artista durante la decimotercera función, comenzó a interpretar el tema “Vámonos pa’l monte”, uno de los éxitos del músico que falleció el pasado miércoles a los 88 años.

En la semana, Bad Bunny también rindió homenaje a Palmieri colocando varias fotos del músico en la red social Instagram. En una de las fotografías publicadas por Benito Antonio Martínez Ocasio, este escribió: “Su música vivirá x100pre”.

Bad Bunny ha estado muy ligado el género de la salsa, especialmente luego del lanzamiento del álbum “Debí tirar más fotos”, donde incluye temas de este género tropical como “Baile Inolvidable”.

¿Quién fue Eddie Palmieri? Una de las figuras más grandes de la salsa

Según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Eddie Pamieri, nació en el 1936 en la ciudad de Nueva York.

A sus 14 años organizó su primera orquesta de salsa. Durante la década del 50 incursionó en la música tropical en orquestas como la de Johnny Seguí, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez.

Posteriormente formó el Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La aportación de Palmieri a la música incluyó discos como “Lo que traigo es sabroso”, que cuenta con el éxito “Muñeca”.

Palmieri también grabó con Tico Records, donde produjo varios álbumes, entre ellos el clásico de 1971 “Vámonos Pa’l Monte”.

Eddie Palmieri grabó producciones como “Unfinished Masterpiece” y “Explorations”.

En la década del 80 Eddie ganó dos Grammy por los discos “Palo Pa’ Rumba” y “Solito”. Por otra parte en 1987 grabó al salsero Tony Vega en el álbum “La Verdad”.

Mientras que en 1987 presentó al público salsero a la cantante La India en la producción “Llegó La India vía Eddie Palmieri”.

Durante su larga carrera participó en conciertos y grabaciones de la Fania All-Stars y Tico All-Stars, y se ha destacado como compositor, arreglista, productor y director de orquesta. Con él han laborado músicos de trascendencia como son el timbalero Nicky Marrero, el bajista Israel “Cachao” López, el trompetista Alfredo “Chocolate” Armenteros, el trombonista Lewis Khan y el bajista puertorriqueño Bobby Valentín.