Bad Bunny realiza publicación en honor a Eddie Palmieri

El exponente urbano realizó la publicación en sus historias de Instagram.

El exponente urbano Bad Bunny se unió a las figuras que expresaron sus condolencias por la muerte del pianista y compositor Eddie Palmieri quien falleció el miércoles a los 88 años de edad.

A través de la red social Instagram, Bad Bunny publicó varias fotografías donde aparece Palmieri. En una de estas, el artista puertorriqueño escribió: “Su música vivirá x100pre”.

Bad Bunny ha estado muy ligado el género de la salsa, especialmente luego del lanzamiento del álbum “Debí tirar más fotos”, donde incluye temas de este género tropical como “Baile Inolvidable”.

Otras figuras reaccionan a la muerte de Eddie Palmieri

La cantante “La India” reaccionó a la muerte de Palmieri y lo recordó como una figura esencial de la música latina.

“Hoy se apaga una de las luminarias más grandes de nuestra música. Fue Eddie quien me abrió las puertas al mundo de la salsa y quien vio en mí lo que yo aún no sabía que podía ser. Su legado es inmenso, y su influencia en mi vida artística es eterna”, expresó la artista.

La India, cuyo nombre de pila es Lindabell Caballero Viera, inició su carrera como intérprete de freestyle y música dance, pero fue Palmieri quien la introdujo al género que definiría su trayectoria.

¿Quién fue Eddie Palmieri? Una de las figuras más grandes de la salsa

Según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Eddie Pamieri, nació en el 1936 en la ciudad de Nueva York.

A sus 14 años organizó su primera orquesta de salsa. Durante la década del 50 incursionó en la música tropical en orquestas como la de Johnny Seguí, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez.

Posteriormente formó el Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La aportación de Palmieri a la música incluyó discos como “Lo que traigo es sabroso”, que cuenta con el éxito “Muñeca”.

Palmieri también grabó con Tico Records, donde produjo varios álbumes, entre ellos el clásico de 1971 “Vámonos Pa’l Monte”.

Eddie Palmieri grabó producciones como “Unfinished Masterpiece” y “Explorations”.

En la década del 80 Eddie ganó dos Grammy por los discos “Palo Pa’ Rumba” y “Solito”. Por otra parte en 1987 grabó al salsero Tony Vega en el álbum “La Verdad”.

Mientras que en 1987 presentó al público salsero a la cantante La India en la producción “Llegó La India vía Eddie Palmieri”.

Durante su larga carrera participó en conciertos y grabaciones de la Fania All-Stars y Tico All-Stars, y se ha destacado como compositor, arreglista, productor y director de orquesta. Con él han laborado músicos de trascendencia como son el timbalero Nicky Marrero, el bajista Israel “Cachao” López, el trompetista Alfredo “Chocolate” Armenteros, el trombonista Lewis Khan y el bajista puertorriqueño Bobby Valentín.