¿Wisin se retirará definitivamente de la música?

El exponente urbano Wisin se sinceró sobre lo que ha sido su carrera musical hasta el momento y si ha pensado en el retiro por completo de los escenarios y la industria del entretenimiento.

Tras el lanzamiento del álbum, “El sobreviviente WWW”, Wisin admitió que ha pensado en un detente en su carrera, sin embargo, aseguró que no lo podría hacer ya que la música y el género urbano es su motor de vida.

“Lo he pesado, muchas veces no es fácil…es duro pero retirarme hoy es dejar de soñar y yo soy un soñador, es como apagar mi sueño, eso apagaría mi luz, quien soy, mi identidad. Yo amo hacer música, amo ser una herramienta de grandes productores trabajando conmigo, hay grandes artistas que van a mi estudio. Mi estudio no lo alquilo, lo hago de manera gratuita porque los respeto, tienen una base allí. Por ahora seguimos soñando, seguimos haciendo música, seguimos amando lo que hacemos”, expresó en el canal Familia Cubana en YouTube.

Del mismo modo, el exponente urbano conocido por ser uno de los pilares del género urbano, habló sobre la posibilidad de regresar con su querido compañero Yandel, junto al que en el 2022 realizó “La última misión”.

“Cantar con Yandel siempre es un deleite, de la única manera que puedes ajustar el GPS es frenando, parando y poniendo parking, ajustar de nuevo GPS para saber dónde estás. Nosotros íbamos muy rápido, pero claro que sí, no descarto nunca poder cantar con Yandel hacer un disco, amo cantar con Yandel la gente disfruta ver nuestros conciertos”, expresó Wisin.

A pesar de que el dúo Wisin & Yandel se encuentran separados por el momento, estos siempre han mantenido comunicación y siguen colaborando. Sin embargo, han tomado un tiempo para realizar sus proyectos por separados.

Incluso, ambos fueron parte de la residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. Aunque en fechas separadas, tanto Wisin como Yandel cantaron sus éxitos en el espectáculo del nuevo líder del movimiento urbano.