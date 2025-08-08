“Golpe de Agua” llega a Fine Arts con un retrato de la vida tras el huracán María

El galardonado documental Golpe de Agua, dirigido por la cineasta puertorriqueña Carla Cavina, ya se exhibe en las salas de Fine Arts de Miramar y Popular Center.

Golpe de Agua es un conmovedor y poderoso retrato de la vida después del huracán María, una de las catástrofes naturales más devastadoras en la historia de Puerto Rico. A través de una mirada íntima y poética, la directora recoge testimonios, silencios, pérdidas y resistencias de las comunidades de Comerío, Toa Baja y Levittown impactadas por la inundación, que dejó a la isla en la oscuridad durante meses y provocó la muerte de miles de personas.

Esta propuesta fílmica cuestiona la noción de “progreso” a la que muchos gobiernos se aferran en plena crisis climática, ignorando la fragilidad de nuestras comunidades y del entorno. La pieza abre una ventana al pasado para mirar hacia el futuro, revelando una realidad que se repite una y otra vez a nivel global. Es también una búsqueda íntima y colectiva sobre nuestro rol como sociedad ante la emergencia climática y social.

Más que una crónica del desastre, la obra se adentra en las memorias personales, las heridas invisibles y la fuerza de la resiliencia colectiva. Cavina, reconocida por su sensibilidad estética y compromiso social - y también directora del largometraje Extraterrestres (2017) -, entrelaza arte y denuncia en una narrativa poderosa que trasciende fronteras.

“Este documental nace del silencio, de la oscuridad y del agua estancada. Es un grito que se gestó en la espera, una ofrenda a quienes no sobrevivieron y un testimonio para quienes aún buscan justicia y dignidad”, expresó Carla Cavina.

El huracán María, que azotó Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, dejó un saldo de más de 3,000 muertes, muchas de ellas a causa de la falta de electricidad, servicios médicos y agua potable. El documental explora el abandono institucional, pero también la capacidad del pueblo puertorriqueño para organizarse y reconstruir desde las bases.

Desde su estreno internacional, Golpe de Agua ha sido reconocido en importantes festivales de cine documental. Recibió el Premio a Mejor Documental en el 15.º Puerto Rico Film Festival y una Mención de Honor en el MUMA Fest (Patagonia). Además, se ha presentado en el 5.º Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques, el 5.º Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), el 41.º Chicago Latino Film Festival y el 14.º Philadelphia Arts and Film Festival.

Presentar el proyecto en la isla representa una oportunidad para que el público local se reencuentre con su historia reciente desde una mirada artística, sensible y crítica. Golpe de Agua no solo rememora el pasado, sino que invita a la reflexión colectiva sobre el presente y el futuro que construimos juntos.