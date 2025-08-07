Natalia Rivera se despide entre lágrimas de Jailene Cintrón tras su salida de Pégate al Mediodía

La animadora y modelo, Natalia Rivera, le dedicó unas emotivas palabras a su amiga y compañera de trabajo, Jailene Cintrón, quien se despidió del programa “Pégate al mediodía”, luego de ocho años de participación en el espacio televisivo.

Rivera compartió un emotivo video a través de la red social Instagram donde se despidió entre lágrimas de Cintrón.

La animadora añadió por escrito: “8 años trabajando con una gran colega… pero la palabra “colega” se queda CORTA cuando pienso en lo que @jailenecintron ha significado para mí🥹🫀Fue guía, consejera, amiga, un ángel en mi camino… como una madre🥹 (mami no te pongas celosa!😂) Su cariño, sus consejos, su apoyo incondicional, su manera de cuidar y de estar presente, aun en los días más difíciles, dejaron una huella profunda en mi corazón. La gratitud y el amor que siento por ella no se pueden medir. Mi reina! “Mi nina”! “Ay ñio mío”😂🤭Jailene, te valoro demasiado. Gracias por ser faro, refugio y fuerza en mi vida. Qué bendición compartir tantos años contigo💛.

Cintrón se despidió ayer del programa “Pégate al mediodía”.

Acompañada por Natalia Rivera y Alfonso Alemán, quien realiza el personaje de “El Guitarreño”, Cintrón se despidió del público agradeciendo a las personas que la acompañaron durante estos pasados años.

Según se indicó mediante un comunicado de prensa, Cintrón se dedicará a su proyecto “Mujer Pa’ Ti”.

“Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que desde un principio me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al mediodía, esa confianza y el profundo carriño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que Pégate al mediodía y Wapa serán siempre mi casa”, expresó en declaraciones escitas.

Por su parte, la productora Gilda Santini expresó unas palabras de agradecimiento a Cintrón por el trabajo realizado durante los pasados años.

“Ella vino por un tiempo y se quedó por ocho años consecutivos que han sido de gran bendición para todos. Estoy feliz por ella porque seguirá dedicada a uno de los proyectos que más ha cuidado a través de los años. Valoro su amistad y agradezco el tiempo que nos dedicó a sus compañeros y a todos los que nos reciben a diario en sus hogares. Definitivamente, cuenta con nuestro apoyo y siempre tendrá las puertas abiertas en Pégate al mediodía”, dijo Santini.

Además, la producción indicó que durante los próximos días se recibirá a animadoras invitadas que laborarán junto a los integrantes del programa: Natalia Rivera, Melwin Cedeño y Alfonso Alemán.

Cintrón llegó a ser la figura principal del programa tras la salida de Angelique Burgos “Burbu” quien laboró por años en el programa del mediodía de Wapa TV.