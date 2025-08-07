Natalia Rivera llora al sincerarse sobre situación que está viviendo

La animadora y modelo Natalia Rivera no pudo contener las lágrimas tras contar la situación que vive actualmente con sus mascotas.

Lee también: Jailene Cintrón se va de Pégate al Mediodía: ¿Quién la sustituye?

PUBLICIDAD

Rivera realizó un video donde pide ayuda para una perrita que fue abandonada a su suerte y rescatada por voluntarios que se dedican a cuidar de animales que se encuentran en las calles del país.

Según reportó el programa Lo Sé Todo, la animadora publicó el video en sus redes sociales donde solicitó a sus seguidores ayuda para la perrita “Sunday”. Sin embargo, en el mismo mensaje no pudo contener las lágrimas al expresar que está viviendo una situación similar con sus mascotas.

“Les envié el update de Sunday, está un poco delicada, hay que seguir enviando nuestras energías para que se recupere, el abuso fue bastante, así que siempre les voy a estar enviando los updates de este caso, vamos a seguir aportando”, expresó Rivera en el video.

Del mismo modo se sinceró sobre una situación que está pasando con sus mascotas, sin entrar en detalles. Sin embargo, a la animadora se le notó afectada por la situación.

“Yo llevo unas semanas intensas con mis perros, es cuestión de estar atentos y cuidarlos, porque cuando entran en edad hay que darles unas atenciones específicas y valorar el tiempo que están con nosotros”, añadió.

PUBLICIDAD

El caso al que se refiere Natalia Rivera es el de una perrita que fue rescatada tras ser abandonada en un zafacón. A través de las redes sociales, una página en Facebook dedicada al cuidado de animales rescatados solicitó ayuda para la can que se encuentra luchando por su vida tras la situación.

Jailene Cintrón se va de Pégate al Mediodía: ¿Quién la sustituye?

La animadora Jailene Cintrón se despidió del programa “Pégate al mediodía” luego de ocho años de participación en el espacio televisivo que se transmite por Wapa TV.

Acompañada por Natalia Rivera y Alfonso Alemán, quien realiza el personaje de “El Guitarreño”, Cintrón se despidió del público agradeciendo a las personas que la acompañaron durante estos pasados años.

Según se indicó mediante un comunicado de prensa, Cintrón se dedicará a su proyecto “Mujer Pa’ Ti”.

“Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que desde un principio me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al mediodía, esa confianza y el profundo carriño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que Pégate al mediodía y Wapa serán siempre mi casa”, expresó en declaraciones escitas.