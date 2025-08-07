Fallece el maestro Eddie Palmieri

El compositor y pianista falleció a los 88 años.

El género de la salsa está de luto tras el fallecimiento del maestro Eddie Palmieri, quien falleció a los 88 años de edad.

La información fue confirmada por el director de programación de la emisora Z93, Marcos Rodríguez, mejor conocido como “El Cacique”.

“Se apaga otra de las luminarias y uno de los más grandes de todos los tiempos…Vuyela alto Maestro Palmieri”. En mis memorias quedarán gratos momentos de tu tiempo en este plano. Descansa en paz”, lee la publicación.

Según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Eddie Pamieri, nació en el 1936 en la ciudad de Nueva York.

A sus 14 años organizó su primera orquesta de salsa. Durante la década del 50 incursionó en la música tropical en orquestas como la de Johnny Seguí, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez.

Posteriormente formó el Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La aportación de Palmieri a la música incluyó discos como “Lo que traigo es sabroso”, que cuenta con el éxito “Muñeca”.

Palmieri también grabó con Tico Records, donde produjo varios álbumes, entre ellos el clásico de 1971 “Vámonos Pa’l Monte”.

Eddie Palmieri grabó producciones como “Unfinished Masterpiece” y “Explorations”.

En la década del 80 Eddie ganó dos Grammy por los discos “Palo Pa’ Rumba” y “Solito”. Por otra parte en 1987 grabó al salsero Tony Vega en el álbum “La Verdad”.

Mientras que en 1987 presentó al público salsero a la cantante La India en la producción “Llegó La India vía Eddie Palmieri”.

Durante su larga carrera participó en conciertos y grabaciones de la Fania All-Stars y Tico All-Stars, y se ha destacado como compositor, arreglista, productor y director de orquesta. Con él han laborado músicos de trascendencia como son el timbalero Nicky Marrero, el bajista Israel “Cachao” López, el trompetista Alfredo “Chocolate” Armenteros, el trombonista Lewis Khan y el bajista puertorriqueño Bobby Valentín.