Residente concluye exitosa serie de conciertos en España

El artista puertorriqueño Residente finalizó con éxito su gira por España este verano, en la que recorrió distintas ciudades con funciones completamente llenas y una gran conexión con el público.

Durante su recorrido, René se presentó en importantes plazas de Lanzarote, Tenerife, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Barcelona, Asturias, Huesca y Chiclana, demostrando una vez más su impacto artístico, fuerza escénica y la vigencia de su propuesta musical y social.

En medio del éxito de la gira, René tomó la decisión de cancelar sus presentaciones en el Morriña Festival (A Coruña) y en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) tras conocerse que ambos eventos están vinculados al fondo de inversión estadounidense KKR, entidad que mantiene negocios con Israel. La decisión responde a una postura solidaria con el pueblo palestino, en consonancia con los valores éticos y sociales que el artista ha defendido a lo largo de su carrera.

“Quiero dejar claro públicamente que no puedo participar —ni por un segundo— en nada que esté vinculado con esta tragedia, aunque sea de manera indirecta. No sé si esta decisión me traerá consecuencias legales, pero, honestamente, no me importa. Mi postura sobre esto es clara; siempre lo ha sido y siempre lo será. Gracias por entender. ¡Que viva Palestina libre!”, expresó Residente a través de sus redes sociales.

Tras el anuncio de Residente, otros artistas y agrupaciones también se sumaron a la iniciativa, solidarizándose con la causa y tomando decisiones similares respecto a sus presentaciones en las ciudades señaladas. La acción colectiva refuerza el impacto del gesto y pone en evidencia un creciente compromiso de parte del sector artístico con causas sociales y de derechos humanos.

Con esta gira, Residente no solo confirma su relevancia en los escenarios internacionales, sino también su coherencia entre discurso y acción, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español