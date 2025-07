Cristianos asisten a residencia de Bad Bunny para evangelizar

Un grupo de cristianos acudió este sábado a las inmediaciones del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, donde se lleva a cabo la residencia del exponente urbano Bad Bunny, con el propósito de “evangelizar y compartir un mensaje de fe”.

Así lo compartieron el cantante de música cristiana, Orlando Cruz, mejor conocido como Pauneto, y la influencer, Paola Nicole, a través de sus redes sociales.

"Soy cristiano y fui a la residencia de Bad Bunny. Pero no a lo que muchos creen, fuimos a evangelizar, a llevar el mensaje de Cristo y a demostrarle a los jóvenes que Dios no quiere señalarlos y que está disponible para ellos. Es tiempo que nos unamos como Iglesia más que nunca para no solo hablar de Cristo, sino demostrarlo con acciones", escribió.

En la publicación, se aprecia el artista con la bandera de Puerto Rico y una pegatina de Concho -sapo característico del álbum de Debí tirar más fotos- con un QR Code, que dirige a las personas a un escrito de reflexión.

Por su parte, Paola Nicole compartió un reels en el que aparece orando y entrevistando a algunos fanáticos que asistieron al concierto. “Jesús quiere hacer residencia en tu corazón”, escribió.

La residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’ de Bad Bunny, que está compuesta por 30 funciones, continúa consolidándose como uno de los eventos musicales de mayor impacto del año en el archipiélago puertorriqueño.

El espectáculo ha contado con la participación de artistas como Young Miko, Mora, Pedro Capó, Jowell & Randy, Eladio Carrión, Ednita Nazario, Los Pleneros de la Cresta, RaiNao, entre otros.