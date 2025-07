Manny Manuel aclara que la publicación contra Bad Bunny  fue un “chiste”

Luego de realizar un comentario en contra de la trayectoria del artista puertorriqueño Bad Bunny, el merenguero Manny Manuel aclaró que se trataba de un “chiste” que no debe ser tomado como su opinión y aseguró que respeta el trabajo que realiza el exponente urbano que actualmente lleva a cabo una residencia de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Manny Manuel se vio obligado a realizar un video aclaratorio en la red social Instagram, para aclarar la publicación que esta semana realizó en “Threads” donde aseguraba que él sí es un fenómeno, contrario a lo que piensan las “mentes cortas” que siguen a Bad Bunny.

“Han tergiversado un mensaje… un chiste realmente, una bobería que subí a Instagram donde digo que yo sí soy un fenómeno ante lo que está sucediendo con Bad Bunny, que me parece impresionante lo que está sucediendo con el hombre y lo reconozco yo y lo reconoce el universo entero y el mundo entero. Simplemente que con el flow, uno que hace cositas, unos que suben fotos, otros que suben videos, otros que suben cosas… yo puse ‘fenómeno fui yo’, en los 90, y al final digo ‘Ashley la bomba…’”, expresó Manny Manuel en el video.

Sin embargo, este aseguró que “quienes no lo conocen” no comprenden, que según él mismo se trató de un “chiste” y “humor negro”. Del mismo modo, aseguró que reconoce el trabajo realizado por Benito Antonio Martínez Ocasio y mencionó a otras figuras como Héctor Lavoe y Frankie Ruiz.

“Pero el que no conoce a Manny Manuel parece que lo tomó como si yo estuviera tirándole a Bad Bunny; por favor… el mundo, el universo y yo… Puerto Rico entero reconocemos quién es Bad Bunny y su equipo de trabajo espectacular, impresionante sobre todo. Yo jamás me estoy comparando con nadie, primero que soy Manny Manuel y no hay dos Manny Manuel; hay un Bad Bunny y no habrá dos; hay un Frankie Ruiz; hay un Héctor Lavoe y no habrá dos Héctor Lavoe”, continuó.

Igualmente, señaló a quienes se sintieron ofendidos por la publicación y los tildó de “ignorantes” por no vivir la época de los años 90.

“Yo pienso que ustedes sentirse ofendendidos, porque yo dije que era mejor que Bad Bunny o que soy un fenómeno mejor que Bad Bunny; pienso que hay que ser ignorante para creerse una cosa como esa y mucho más personas que no vivieron la época de los 90: ¿qué van a saber? Segundo, reconozco lo impresionante del trabajo que están haciendo con Bad Bunny y él, como artista, el amor tan increíble que le tiene a este país. Déjense de boberías, no malinterpreten las cosas, comprendan el humor negro; si no lo comprenden, no es mi problema, es el suyo. Sigan criticando por ahí que yo no tengo que envidiarle a nadie, ni echarle tierra a nadie, sea boricua o no sea boricua. No es mi estilo; simplemente que ustedes lo tomaron como algo que fue real, que lo dije en realidad, cuando reconozco que las cosas son como son y, hoy por hoy, Bad Bunny y todo su equipo de trabajo. No hay liga. Recojan sus lenguas y sus pulgares y dejen de estar hablando tanta bobería”, añadió.

Fue a través de la red social Threads que Manny Manuel realizó la publicación en la que asegura que quienes consideran a Bad Bunny como un “fenómeno” son de “mente corta”.

“Las comemierdas de esta era… se tragan que Bad Bunny ha sido un fenómeno… mentes cortas. Yo fui y soy un fenómeno. Ashley La Bomba… fue un fenómeno”, fue la publicación del cantante.

Mannu Manuel El artista realizó una publicación en Threads.

La publicación tuvo varias críticas por parte de sus propios seguidores, entre ellos personas que aseguran que Bad Bunny no se expresaría de la misma manera sobre el merenguero que en su momento también hizo historia en la industria musical.

“Lo triste es que Bad Bunny no se expresaría así de ti. Te daría el respeto que tú no le estás dando. Te admiramos por tu talento, pero decepcionaste con este comentario. Espero que te des cuenta de que como boricuas crecemos juntos, no quitándole el crédito a otros que se han ganado”, lee un comentario en respuesta a la publicación en Threads.

Luego de esa publicación, realizada alrededor de las 5:00 p. m. del martes, el cantante no ha compartido ningún otro comentario en la red social.