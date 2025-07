Manny Manuel ataca a fans de Bad Bunny y asegura que él sí es un “fenómeno”

El merenguero puertorriqueño Manny Manuel sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras emitir una opinión muy controversial sobre el exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, en medio de la exitosa residencia de conciertos que ha llevado a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Fue a través de la red social Threads que Manny Manuel realizó la publicación en la que asegura que quienes consideran a Bad Bunny como un “fenómeno” son de “mente corta”.

“Las comemierdas de esta era… se tragan que Bad Bunny ha sido un fenómeno… mentes cortas. Yo fui y soy un fenómeno. Ashley La Bomba… fue un fenómeno”, fue la publicación del cantante.

El artista realizó una publicación en Threads.

La publicación tuvo varias críticas por parte de sus propios seguidores, entre ellos personas que aseguran que Bad Bunny no se expresaría de la misma manera sobre el merenguero que en su momento también hizo historia en la industria musical.

“Lo triste es que Bad Bunny no se expresaría así de ti. Te daría el respeto que tú no le estás dando. Te admiramos por tu talento, pero decepcionaste con este comentario. Espero que te des cuenta de que como boricuas crecemos juntos, no quitándole el crédito a otros que se han ganado”, lee un comentario en respuesta a la publicación en Threads.

Luego de esa publicación, realizada alrededor de las 5:00 p. m. del martes, el cantante no ha compartido ningún otro comentario en la red social.

Bad Bunny describe lo vivido en las primeras funciones

Luego de cumplir con las primeras seis funciones de su residencia “No me quiero ir de aquí”, el artista puertorriqueño expresó lo que ha sentido durante estos espectáculos.

El artista explicó que todas las funciones se han dado en un ambiente de armonía y orgullo, así como la unión del pueblo puertorriqueño en una gran fiesta, dentro y fuera del coliseo en la capital de la isla.

“El sentimiento es único; cada vez que me hablan de la residencia no tengo palabras para describir lo bonito que se está dando. Todo el mundo que va me dice wow… es un ambiente de mucha armonía, de fiesta, de orgullo, mucho sentimiento, unión, es una energía, un vibe que nunca había sentido en otro show. Loco de ver la película y volver para casa porque estoy loco de que sea viernes”, expresó Bad Bunny durante una entrevista con Good Morning America en la alfombra roja del estreno de Happy Gilmore 2 en Nueva York.

El exponente urbano, quien cumplió con el compromiso de la presentación del filme protagonizado por Adam Sandler, aseguró que estaba ansioso por volver a la isla para continuar con las próximas funciones de la residencia.