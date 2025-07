Eliezer Molina critica a los que están pendientes a “la teta de Bad Bunny”

El senador independiente, Eliezer Molina, arremetió contra las figuras políticas que han mostrado indignación por el suceso ocurrido el pasado fin de semana donde el exponente urbano le arregló el vestido a una mujer durante su residencia de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Tras los comentarios de figuras políticas como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien alegó que el acto fue “una falta de respeto a la mujer” por parte del exponente urbano, el senador independiente hizo un llamado a todo el “sector político fundamentalista” a estar pendientes a los problemas que verdaderamente aquejan a la ciudadanía en Puerto Rico.

“Hay una histeria dentro de un sector político fundamental, por la teta de Bad Bunny y le ha indignado ese hecho. Me parece que lo que debería indignarle es que hayan destruido las pensiones de nuestro país, que tengamos que vivir con una planta eléctrica, porque cogen de idiota a los que votan por ellos, se tienen que haber indignado por haber destruido el mejor sistema de salud que había en el mundo, se tienen que haber indignado por haber destruido las escuelas, que tuvimos que tuvimos que cerrar más de 500, se deben indignar porque 6 millones de puertorriqueños no están aquí por culpa de la corrupción, esa debe ser la indignación que carguen en su pecho y en su mente y no las acciones de un individuo”, expresó en entrevista con WKAQ 580.

“Están demostrando celos y se están viendo tan mediocres, que son incapaces de corregir los errores que se han hecho y buscan culparnos por las acciones de los demás. Asuman su responsabilidad y si le molesta que le saquen una teta a alguien, pues cante usted a ver si le sacan dos y se pone contento, pero deje tranquila a las personas que luchan por este país, que mueven la economía de este país”, añadió.

El pasado fin de semana, el presidente senatorial publicó en sus redes sociales una queja sobre el video que se viralizó en las redes sociales tras la función del concierto el sábado.

“El “embajador cultural de borikén” el que viste de “pava y machete” y quien según la prensa izquierdosa y colonial es un “fenómeno” volvió a faltarle el respeto a la mujer en la cara de todos. ¿Dónde está la Procuradora de la Mujer? ¿Las feministas? ¿Los reporteros? ¿Los auspiciadores? ¿La gerencia del Distrito de Convenciones? ¿Qué pasó? ¿Algunos agresores pueden y otros no?”, fueron las expresiones de Rivera Schatz.