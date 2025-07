Bad Bunny confunde a Stephen Colbert: “Te pareces al Chavo del Ocho”

El exponente urbano Bad Bunny continúa de gira por varios medios de Estados Unidos y vivió un momento jocoso en el programa The Late Show con Stephen Colbert.

En la entrevista, como parte de la promoción de la película Happy Gilmore 2, Bad Bunny le quiso poner su flow al presentador, pero al mismo tiempo hizo referencia a un programa de televisión latino que Colbert no entendió.

Tras colocarle uno de los sombreros que el exponente urbano utiliza durante sus presentaciones, le indicó: “Te pareces al Chavo del Ocho”, referencia que el animador no captó.

“You look like El Chavo del Ocho”, expresó Bad Bunny. A lo que Colbert respondió: “What does that mean? ¿Qué significa eso?”.

Posteriormente, Bad Bunny le colocó unas gafas para que hiciera la diferencia en el atuendo al estilo urbano.

Luego de cumplir con las primeras seis funciones de su residencia No me quiero ir de aquí, el artista puertorriqueño expresó lo que ha sentido durante estos espectáculos.

El artista explicó que todas las funciones se han dado en un ambiente de armonía y orgullo, así como la unión del pueblo puertorriqueño en una gran fiesta, dentro y fuera del coliseo en la capital de la isla.

“El sentimiento es único; cada vez que me hablan de la residencia no tengo palabras para describir lo bonito que se está dando. Todo el mundo que va me dice wow… es un ambiente de mucha armonía, de fiesta, de orgullo, mucho sentimiento, unión, es una energía, un vibe que nunca había sentido en otro show. Loco de ver la película y volver para casa porque estoy loco de que sea viernes”, expresó Bad Bunny durante una entrevista con Good Morning America en la alfombra roja del estreno de Happy Gilmore 2 en Nueva York.

El exponente urbano, quien cumplió con el compromiso de la presentación del filme protagonizado por Adam Sandler, aseguró que estaba ansioso por volver a la isla para continuar con las próximas funciones de la residencia.