Mondongo reta a Besito Pintao a unirse a su transformación de salud

Más allá de su propio proceso de rebajar 150 libras, Mondongo quiere inspirar a otros. Por eso, lanzó un reto público a la influencer Besito Pintao para que se una a su transformación de salud.

“Yo amo ser el gordito sabrosón, pero esto no lo hice por verme bien, lo hice por salud. Ya no podía caminar y estaba afectando más a los que amo que a mí mismo”, explicó Mondongo durante una entrevista con Alexandra Fuentes.

PUBLICIDAD

Besito Pintao es una reconocida influencer puertorriqueña, activista contra la gordofobia y foodie con más de 200,000 seguidores. Se ha ganado un lugar destacado en el panorama digital, especialmente según un estudio de SME Digital, por sus recomendaciones de restaurantes en Puerto Rico. El estudio la ubicó al tope de influencers que trabajan el tema de turismo, viajes y gastronomía.

Mondongo le pidió a Besito Pintao y a otros creadores con sobrepeso que no esperen a que su salud se deteriore para hacer un cambio. “Es tan fácil como levantarte un día y decir ‘quiero vivir mejor, quiero respirar mejor, quiero ser mejor que ayer’”, expresó con firmeza.

Sin embargo, la influencer en sus redes sociales ha publicado en varias ocasiones que parte de la gordofobia se esconde tras planteamientos de salud.

Por su parte, el talento de Puerto Rico Gana enfatizó que su mensaje no es de burla, sino de solidaridad y vida. “No tienen que ir al gimnasio si no quieren, pueden comenzar desde su casa, caminar, beber más agua. El cambio es bueno y todos podemos hacerlo”, dijo.

Por ahora, la meta de Mondongo es continuar con el plan de salud y de ejercicio supervisado que le ha permitido transformar su cuerpo y su mentalidad. Mientras, espera que su reto a Besito Pintao –quien tiene influencia notable en el mundo de los restaurantes puertorriqueños– inspire a más personas a tomar el control de su salud.

PUBLICIDAD

No le molesta que le digan Mondongo

Aunque para algunos su apodo pueda sonar ofensivo, Mondongo aseguró que no le molesta en lo absoluto. “Si tú lo ves como una ofensa, el problema es tuyo. A mí me gusta. Mondongo es mi nombre artístico y me ha funcionado en el mundo del entretenimiento”, afirmó, dejando claro que su verdadero nombre es Edwin, pero su personaje ya es parte de su identidad.

¿Cuál es el verdadero nombre de Mondongo?

El talento de Puerto Rico Gana, quien es generador de contenido y músico se llama Edwin Marrero.