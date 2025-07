Mondongo revela que llegó a pesar 728 libras y confiesa quién fue su mayor apoyo

Aunque muchos lo conocían como el “gordito sabrosón” que se quitaba la camisa en el escenario sin pudor, Mondongo confesó que su sobrepeso llegó a extremos que comprometieron su vida. En entrevista con Alexandra Fuentes, el creador de contenido reveló que su peso máximo fue de 728 libras, más de lo que se había reportado públicamente.

“Cuando vi la pesa marcando 728 libras, sentí que mi cuerpo me pedía auxilio”, contó Mondongo, quien asegura haber rebajado casi 160 libras en cuatro meses gracias a un plan integral con médico, nutricionista, psicólogo, entrenador y paramédico gracias a Alex DJ de Puerto Rico Gana.

Sin embargo, reconoció que no habría logrado dar el primer paso sin su esposa. “Ella tuvo que dejar su trabajo para cuidarme. Tenía que limpiarme, bañarme, hacer todo. Es injusto para la pareja. Uno promete hasta que la muerte los separe, pero si no pones de tu parte, le añades una presión que no merece”, expresó con honestidad.

Mondongo compartió que el proceso no ha sido fácil. Ha sufrido dolores musculares, síndrome de túnel carpiano y hasta subidas de peso repentinas, como cuando recuperó 40 libras en Semana Santa. “Pero me levanté, trabajé el doble y bajé 45 en menos de un mes”, relató.

Con 29 años, afirma que su motivación ya no es lucir bien, sino salvar su vida y evitarle sufrimiento a su familia. “Caminar es gratis, beber agua es gratis. Y el cambio es bueno”, concluyó.

El participante de Puerto Rico Gana contó que cuando sale de trabajar tarde en la noche no hay establecimientos de comida saludable abiertos, lo que dificulta el proceso. Sin embargo, el talento televisivo explicó que igualmente aprendió a comer.