Residencia Bad Bunny: Un nuevo mural en el aeropuerto dará la bienvenida a Puerto Rico

La empresa Aerostar Puerto Rico inauguró este martes un mural cultural, del artista ponceño David Zayas, como parte del lanzamiento de AterrizArte, un nuevo programa de arte público en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Conforme al presidente de Aerostar Jorge Hernández, la iniciativa busca transformar las instalaciones aeroportuarias en una galería viva de expresión cultural, justo en el umbral de la esperada residencia del artista urbano Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, en la isla.

“Hoy marcamos el inicio de una etapa cultural en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, con el lanzamiento de AterrizArte. Esta iniciativa busca transformar nuestros espacios en una galería de arte, identidad y creatividad puertorriqueña”, expresó.

El mural, que ocupa un área visible del aeropuerto en la Plaza de Aerostar, presenta elementos icónicos de la cultura puertorriqueña como el vejigante de Ponce, la bomba y el colorido del Caribe.

“Una obra que celebra lo que somos como pueblo. Nuestras raíces, nuestra historia, nuestra energía caribeña, todo eso se refleja en este mural”, añadió Hernández.

Zayas, reconocido por su trayectoria en el muralismo local e internacional, ha colaboradoen el pasado con Bad Bunny, incluyendo obras destacadas como “Estamos Bien”, pintada en vivo en el Estadio Hiram Bithorn. El artista destacó la importancia simbólica de su pieza en un espacio de tránsito como el aeropuerto.

“Dicen que la primera impresión es la que importa… Yo sentía ese compromiso de realizar una imagen que reciba a los visitantes, a nosotros mismos cuando vamos y regresamos. Nosotros somos vibrantes, somos alegres y eso es lo que estamos tratando de hacer con este mural, que se sienta”, expresó el artista.

Hernández detalló que el programa AterrizArte tendrá carácter permanente e incluirá murales, esculturas, fotografías e instalaciones interactivas. Explicó que esta propuesta artística surgió de una instalación previa del artista Bobby Cruz, ubicada en la Terminal A del aeropuerto.

“Esa representa una casita de madera típica con un letrero en neón que dice Welcome to the Calentón. Una referencia directa y muy creativa a un tema del artista global Bad Bunny”, dijo.

Aunque la obra se presenta en la antesala del evento musical, enfatizó que el programa no está limitado al contexto de la residencia del artista. Hernández confesó que ya se han identificado nuevas áreas dentro y fuera del aeropuerto para futuras exposiciones, como parte de una estrategia para “culturizar más la experiencia del pasajero” .

¿Cuántos pasajeros se esperan durante la residencia?

Según datos ofrecidos por Aerostar, se proyecta que más de 1.4 millones de pasajeros transiten por el aeropuerto durante julio, y que se alcancen los 14 millones de pasajeros al cierre de 2025. La capacidad aérea disponible ronda los 1.6 millones de asientos.