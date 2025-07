¿Cuál es la complicada situación de salud que enfrenta Luar La L?

El exponente del género urbano Raúl Armando del Valle Robles, conocido artísticamente como Luar La L, se encuentra enfrentando una complicada situación de salud.

Fue a través de las redes sociales que el intérprete de éxitos como “Side Bitch” y “Caile” contó lo que le está sucediendo a nivel personal mientras realiza una gira por Europa.

“En el día de ayer, me levanté y estaba vomitando coágulos de sangre, estaba sangrando por la nariz, sentía el pecho bien apreta´o, no sabía lo que me estaba pasando. Fui al hospital y me hicieron unos análisis, y unas cosas, pero no se ha encontrado nada todavía. Los doctores me dicen que puede ser algo serio como algo que no, pero que mayormente, pues sí, puede ser algo bastante serio”, narró del Valle Robles en sus historias de Instagram.

Asimismo, detalló que durante una semana ha estado “limpiándose” de las “sustancias que consume” porque quiere mejorar su carrera profesional y la relación con su familia.

“Las drogas me han atrasado mucho en mi vida. No se las recomiendo a nadie”, sostuvo.

Posteriormente, Luar La L confirmó en la misma red social que ya fue dado de alta de la institución hospitalaria donde se encontraba.

“Ya salimos, gracias a Dios. Todavía no se sabe lo que tengo, pero en unos días me llegan los exámenes y sabremos. Gracias a los que se han preocupado”, comentó el puertorriqueño.

El hombre de 25 años es producto de la relación de la Miss Puerto Rico 1994, Brenda Robles, y del merenguero, Raúl Armando. Está casado con Jeletcys Pomales, con quien tiene dos hijos varones.